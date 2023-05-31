31 Mayıs tarihinde olan olayları sizler için derledik. 31 Mayıs tarihinde hangi olaylar oldu? Tarihte bugün neler yaşandı? Tarihte bugün Türkiye ve dünyada yaşanan gelişmeler nelerdir? İşte 31 Mayıs tarihinde yaşanan önemli olaylar. Detaylar haberimizde...

31 Mayıs Tarihinde Yaşanan Önemli Olaylar

MÖ 1279 - Antik Mısır'da, 19. Hanedan firavunlarından II. Ramses başa geçti.

1237 - Anadolu Selçuklu Devleti Sultanı I. Alaeddin Keykubad hayatını kaybetti.

1799 - Napolyon, Akka yenilgisinin ardından, savaş meydanını Cezzar Ahmed Paşa kuvvetlerine terk etti.

1927 - Ford Model T otomobillerin sonuncusu üretim bandından çıktı. Bu tarihe kadar aynı modelden tam 15.007.003 araç üretilmişti.

1948 - Türk mimar, kent bilimci ve siyasetçi Ahmet Vefik Alp doğdu.

1933 - İstanbul Darülfünunu'nun kapatılıp yerine Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı yeni bir üniversitenin kurulmasına ilişkin kanun kabul edildi.

1957 - Atatürk Üniversitesi kanunu kabul edildi.

1960 - Türk Ordu Millî Futbol Takımı, ikinci defa Dünya Şampiyonu oldu.

1962 - Nazi subayı Adolf Eichmann hayatını kaybetti. İsrail'de yargılanıp idam edildi.

1963 - "Manisa Tarzanı" olarak tanınan Ahmet Bedevi hayatını kaybetti.

1967 - Türkiye'de ikinci kez bir hastaya yapay kalp kapakçığı takıldı.

1987 - Yunanistan'ın ilk yasal özel radyo istasyonu yayınına başladı.

1999 - PKK lideri Abdullah Öcalan'ın yargılanmasına İmralı Adası'nda başlandı.

2002 - 2002 FIFA Dünya Kupası, Güney Kore ve Japonya'da başladı.

2010 - İsrail ordusu, Türkiye'den hareket eden İHH (İnsani Yardım Vakfı)'nın 9 insani yardım gemisine baskın operasyonu düzenledi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, operasyonu desteklediğini açıkladı.

2015- Türk Sanat Müziği sanatçısı Behiye Aksoy 82 yaşında hayatını kaybetti.

2015- Hindistan’ın güneyinde etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle 2 bin 200’ü aşkın kişi öldü.

2016- Rus ordusuna ait savaş uçaklarının İdlib’de düzenlediği havasaldırısında 23 kişi öldü, 35 kişi yaralandı.

2017- Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye’ye ve Türk vatandaşlarına yönelik bazı ekonomik kısıtlamaları iptal eden kararnameyi imzaladı.

2017- Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Şen oba beldesinden havalanan Couger tipi helikopter, gerilim hattına takılarak düştü. Kazada 13 asker şehit oldu.

2017- Afganistan’ın başkenti Kabil’de, diplomatik temsilciliklerin de bulunduğu Vezir Ekber Han bölgesinde düzenlenen saldırıda, 80 kişi hayatını kaybetti.

2017 - Türk asker Aydoğan Aydın hayatını kaybetti.

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