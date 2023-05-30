1453: Fatih Sultan Mehmet, Hızır Bey'i (Çelebi) İstanbul'a ilk belediye başkanı olarak atadı. İstanbul'da o günden bu yana 475'i Osmanlı ve 30'u Cumhuriyet döneminde olmak üzere 505 belediye başkanı görev yaptı.

1564: İngiliz yazar Christopher Marlowe dünyaya geldi.

1631: Fransa'nın ilk gazetelerinden, 'La Gazette', Theophraste Renaudot tarafından yayımlanmaya başlandı.

1672: Rus Çarı Büyük Petro dünyaya geldi.

1778: Voltaire adıyla bilinen Fransız yazar ve filozof Jean François Marie Arouet hayata veda etti.

1806: ABD Başkanı Andrew Jackson, Charles Dickinson adlı avukatla girdiği düelloyu kazandı.

1921: Çankaya Köşkü, Mustafa Kemal'e armağan edildi. Atatürk, köşkü bir yazı ile orduya bağışladı.

1935: Belucistan'da meydana gelen depremde 20 bin kişi öldü.

1954: Demokrat Parti iktidarı, Kırşehir'i ilçe yaptı. Kırşehir üç yıl sonra yeniden il oldu.

1960: 'Dr. Jivago' adlı romanıyla ünlenen Rus yazar Boris Pasternak vefat etti.

1962: 27 mayıs askeri müdahalesinden sonra sivil yönetime geçildiğinde İsmet İnönü başkanlığında kurulan ilk koalisyon hükümeti olan CHP-AP ortaklığı Başbakan İsmet İnönü'nün istifasıyla sona erdi.

1967: Nijerya askeri diktatörlüğüne karşı yıllar süren mücadeleden sonra Biafra bağımsızlığını kazandı.

1968: Fransa Devlet Başkanı Charles de Gaulle meclisi fesh ederek normal süresinde seçimlere gidileceğini açıkladı.

1970: Askeri Personel Kanunu tasarısını protesto eden astsubay eşleri yürüdü. Astsubay eşlerine polis müdahale etti.

1971: İnsansız ABD uzay aracı Mariner-9 Mars'tan bilimsel amaçlarla bilgi toplamak üzere uzaya fırlatıldı.

1974: Cumartesi günlerinin tam gün tatil olması kararı alındı.

1990: Fransa, deli dana hastalığı nedeniyle İngiltere'den sığır ve sığır eti ithalini yasakladı.

1992: Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Sırbistan'a Bosna'daki saldırıları durdurması amacıyla ambargo koydu.

1996: Gazeteci Metin Göktepe'nin öldürülmesiyle ilgili olarak İstanbul'da açılan dava güvenlik gerekçesiyle duruşma yapılmadan Aydın'a alındı.

1996: Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Konferansı, Habitat II Kent Zirvesi İstanbul'da başladı.

2003: Diyanet İşleri Başkanlığı’na, Prof. Dr. Ali Bardakoğlu getirildi.

2015: Türk karikatürist Bedri Koraman vefat etti.

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