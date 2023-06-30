30 Haziran tarihinde olan olayları sizler için derledik. 30 Haziran tarihinde hangi olaylar oldu? Tarihte bugün neler yaşandı? Tarihte bugün Türkiye ve dünyada yaşanan gelişmeler nelerdir? İşte 30 Haziran tarihinde yaşanan önemli olaylar. Detaylar haberimizde...

30 Haziran Tarihinde Yaşanan Önemli Olaylar

1913: İkinci Balkan Savaşı başladı.

1921: Çocuk Esirgeme Kurumu (Himayei Etfal Cemiyeti) Mustafa Kemal'in öncülüğünde kuruldu. 25 nisan 1983'te lağvedilen kurum, 24 mayıs 1983'te Sağlık Bakanlığına bağlı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu adıyla yeniden oluşturuldu.

1921: Çin Komünist Partisi kuruldu.

1924: İstanbul posta dağıtıcıları, ücretlerini yetersiz bularak topluca istifa etti.

1927: Mustafa Kemal (Atatürk) ve İsmet (İnönü) paşalar, askerlikten emekliye ayrıldı.

1936: Margaret Mitchell'in, Pulitzer Ödülü kazanan ve sinemaya da aktarılan 'Rüzgar Gibi Geçti' romanı yayımlandı.

1938: Süpermen çizgi roman kahramanları arasına girdi.

1939: TBMM, Hatay'ın Türkiye Cumhuriyeti'ne katılmasını onayladı.

1943: Seyhan Barajı açıldı.

1948: Toplumbilimci ve siyaset adamı Prens Sabahattin, İsviçre'nin Neuchatel kentinde yaşamını yitirdi.

1960: Kongo bağımsızlığını ilan etti. Başbakanlığa Patrice Lumumba getirildi.

1971: Dünya'ya dönen uzay aracı 'Soyuz II'deki üç kozmonot ölü bulundu.

1973: 117 yıldan beri rastlanmayan en uzun Güneş tutulması Türkiye saatiyle 14.00'te başladı.

1974: Sovyet balet Mikhail Baryshnikov, Bolşoy Balesi'yle birlikte bulunduğu Kanada'da iltica etti.

2004: Türk sinemasının iyi kalpli kötü adamı Hüseyin Baradan 72 yaşında vefat etti.