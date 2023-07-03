3 Temmuz tarihinde olan olayları sizler için derledik. 3 Temmuz tarihinde hangi olaylar oldu? Tarihte bugün neler yaşandı? Tarihte bugün Türkiye ve dünyada yaşanan gelişmeler nelerdir? İşte 3 Temmuz tarihinde yaşanan önemli olaylar. Detaylar haberimizde...

3 Temmuz Tarihinde Yaşanan Önemli Olaylar

1243 - Kösedağ Savaşı

1250 - Fransa kralı IX. Louis, 7. Haçlı seferi sırasında Mısır'da Memluk hükümdarı Baybars tarafından esir alındı.

1462 - Midilli adası Osmanlılar tarafından alındı.

1767 - Norveç'in en eski gazetesi Adresseavisen yayımlanmaya başladı. Bu gazete halen çıkmaktadır.

1778 - Prusya, Avusturya'ya savaş ilan etti.

1890 - Idaho, Amerika Birleşik Devletleri'nin 43. eyaleti oldu.

1905 - Rusya 'da askerler genel greve giden altı binden fazla işçiyi öldürdü.

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1928 - Londra'da ilk renkli televizyon yayını gerçekleşti.

1932 - Türkiye ile Fransa arasında Antakya’da askeri antlaşma imzalandı. Antlaşma uyarınca Türk askeri birlikleri 5 Temmuz’da Hatay’a girdi.

1938 - Buharlı tren hız rekoru Birleşik Krallık'ta kırıldı: 203 km/saat.

1944 - II. Dünya Savaşı: Minsk, Sovyet birliklerince Nazilerden geri alındı.

1962 - Cezayir bağımsızlığını kazandı.

1969 - Türkiye'deki ABD üslerinin mülkiyeti Türkiye'ye geçti.

1970 - Bir Birleşik Krallık yolcu uçağı İspanya'nın Barselona kentinin kuzeyindeki dağlık bölgede düştü: 113 kişi öldü.

1976 - İsrail komandoları düzenledikleri bir operasyonla, kaçırıldıktan sonra Uganda'nın Entebbe havaalanında bekletilen bir uçaktaki 105 rehineyi kurtardılar.

1988 - İstanbul’da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü açıldı.

1988 - Bir Amerika Birleşik Devletleri savaş gemisinin açtığı ateş sonucu Iran Air'e ait bir yolcu uçağı Basra Körfezi üzerinde düştü: 290 kişi öldü.

1991 - Çeçenistan Cumhuriyeti'nin ilan edilişi.

1993 - Sivas'ta Pir Sultan Abdal Şenlikleri sırasında Madımak Oteli'nin yakılması ve dolayısıyla şehirde bulunan 33 yazar, ozan ve aydının ve iki otel çalışanının yanarak hayatlarını kaybetmesi.

1994 - Teksas'ın trafik tarihinde en ölümcül gün: çeşitli kazalarda 46 kişi öldü.

2001 - Tupolev TU-154 tipi bir yolcu uçağı Irkutsk-Rusya'ya inmek üzere olduğu sırada düştü: 145 kişi öldü.

2004 - Bangkok metro sistemi devreye girdi.

2005 - İspanya'da eşcinsel evlilik yasası yürürlüğe girdi.

2006 - 2004 XP14 adlı asteroid, dünyanın 432.308 km yakınından geçti.

2011 - 2011 Türk futbolu şike davası başlangıcı.

2013 - Mısır'da darbe ordu yönetime el koydu.

Kaynak: HABER MERKEZİ