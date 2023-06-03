3 Haziran tarihinde olan olayları sizler için derledik. 3 Haziran tarihinde hangi olaylar oldu? Tarihte bugün neler yaşandı? Tarihte bugün Türkiye ve dünyada yaşanan gelişmeler nelerdir? İşte 3 Haziran tarihinde yaşanan önemli olaylar. Detaylar haberimizde...

3 Haziran Tarihinde Yaşanan Önemli Olaylar

1875: Carmen operasının yaratıcısı, Fransız besteci George Bizet yaşamını yitirdi.

1899: Besteci Johann Strauss hayata veda etti.

1912: İstanbul'un İshakpaşa semtinde çıkan yangında bin 111 ev, 118 dükkan, altı cami, üç hamam, beş okul kül oldu.

1924: Alman modern edebiyatının önde gelen yazarlarından Franz Kafka hayatını kaybetti.

1925: Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, Bakanlar Kurulu kararıyla kapatıldı.

1925: ABD'li tanınmış aktör Tony Curtis hayata merhaba dedi.

1933: Sümerbank'ın kuruluşuna ilişkin kanun kabul edildi.

1935: Almanya düzenlenen binicilik yarışmalarında Sami Polatkan birinci oldu.

1957: Türkiye Güreş Milli Takımı serbest stilde dünya güreş şampiyonu oldu.

1963: Şair Nazım Hikmet Ran, Moskova'da 61 yaşındayken yaşama veda etti.

1964: Futbolun 'Ordinaryüs'ü Lefter Küçükandonyadis, Fenerbahçe-Beşiktaş arasındaki jübile maçıyla futbola veda etti.

1964: Kurtuluş Savaşı komutanlarından ve Genelkurmay başkanlarından, Kurucu Meclis Başkanı Orgeneral Kazım Orbay vefat etti.

1965: Edward White uzayda ilk yürüyüşü gerçekleştirdi.

1974: Ressam Fikret Mualla'nın Fransa'dan getirilen kemikleri, İstanbul Karacaahmet Mezarlığı'na gömüldü.

1977: Bülent Ecevit "Türk halkı bu düzeni değiştirmeye karar vermiştir, ben duralarsam beni de aşarak amacına erişir" dedi.

1983: İngiltere'de ABD Hava Kuvvetleri'ne ait üsleri protesto eden 752 kişi tutuklandı.

1989: Pekin'de Tienanmen Meydanı'ndaki büyük gösteriye asker müdahale etti: 2 bin civarında öğrenci öldü.

1992: Meclis Hayali İhracat Araştırma Komisyonu Başkanı, Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı ifade vermeye çağırdı. Özal'ın başbakanlığı döneminde hayali ihracata imkan sağladığı ve soruşturmaları geciktirdiği öne sürülüyordu.

1995: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Aydın Güven Gürkan, Kilis, Yalova ve Karabük'ün il yapılması kararnamesini imzaladı. Sonra da uygulamanın haksızlık olduğunu söyleyerek bakanlıktan istifa etti.

1996: Birleşmiş Milletler himayesinde düzenlenen Habitat-II İnsan Yerleşimleri Konferansı'nın resmi açılışı İstanbul'da yapıldı.

2003: Gazeteci Ercan Arıklı, trafik kazasında vefat etti.

YENİGÜN HABER MERKEZİ