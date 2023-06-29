29 Haziran tarihinde olan olayları sizler için derledik. 29 Haziran tarihinde hangi olaylar oldu? Tarihte bugün neler yaşandı? Tarihte bugün Türkiye ve dünyada yaşanan gelişmeler nelerdir? İşte 29 Haziran tarihinde yaşanan önemli olaylar. Detaylar haberimizde...

29 Haziran Tarihinde Yaşanan Önemli Olaylar

• 1868 - Namık Kemal ve Ziya Paşa tarafından Yeni Osmanlılar Cemiyeti'nin yayın organı olarak düşünülen Hürriyet gazetesi, Londra'da yayınlanmaya başlandı.

• 1871 - İlk sendikacılık yasası, Birleşik Krallık Parlamentosunda onaylandı.

• 1880 - Fransa, Tahiti'yi topraklarına kattı.

• 1923 - Fenerbahçe, İşgal Kuvvetleriyle oynadığı "General Harrington Kupası"nı kazandı.

• 1925 - Diyarbakır İstiklal Mahkemesince idama mahkûm edilen Şeyh Said ile adamları idam edildi.

• 1933 - Sivas-Erzurum Demiryolunun inşasına başlanıldı.

• 1934 - Bitlis'te doğan Zaro Ağa, 157 yaşındayken yaşamını yitirdi. İç organları inceleme amacıyla alındı.

• 1938 - Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü kuruldu.

• 1938 - İstiklal Mahkemeleri kararıyla mahkûm olanlarla, 150'likler adı verilen listede bulunanlar hakkında Af Kanunu, TBMM'de kabul edildi.

• 1939 - Hatay Devleti Meclisi, oy birliğiyle Türkiye'ye katılma kararı aldı.

• 1954 - Türkiye Gazete Sahipleri Sendikası kuruldu.

• 1956 - Amerikalı oyun yazarı Arthur Miller ile aktris Marilyn Monroe, Londra'da evlendiler.

• 1958 - NASA kuruldu.

• 1969 - Galatasaray, Metin Oktay'ın son maçını oynadığı finalde Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandı.

• 1969 - Yunus Nadi Armağanı'nı "Türkiye'nin Düzeni" kitabıyla Doğan Avcıoğlu kazandı.

• 1971 - Bakanlar Kurulu'nun aldığı bir kararla, Türkiye'de haşhaş ekimi yasaklandı.

• 1974 - Isabel Perón, Arjantin'in ilk kadın Devlet Başkanı olarak yemin etti. Kocası eski Başkan Juan Peron, sağlık durumunun bozulması üzerine görevlerini bırakmıştı. Zaten iki gün sonra da öldü.

• 1976 - Seyşel Adaları, Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını kazandı.

• 1982 - Aşırı sıcak yüzünden İstanbul'da 7 kişi öldü.

• 1982 - Stratejik Silahların Sınırlandırılması (START I) görüşmeleri Cenevre'de başladı.

• 1984 - Türkiye ile Sovyetler Birliği arasında karma ekonomik protokol imzalandı.

• 1986 - Arjantin, Batı Almanya'yı 3-2 yenerek Dünya Futbol Şampiyonu oldu.

• 1986 - Atina'da yayımlanan Mesimyrini gazetesinde yer alan bir yazıda, Batı Trakya Türkleri'nin dağıtılması ve Batı Trakya'da ne kadar Türk varsa gitmesi istendi.

• 1987 - Cem Karaca, dönemin Başbakanı Turgut Özal'ın desteğiyle yurda döndü.

• 1990 - Yugoslavya'da iç savaş büyüyor; Federal Ordu, Slovenya ile Hırvatistan'da bağımsızlık taleplerini bastırmaya çalışıyor.

• 1992 - Cezayir Devlet Başkanı Muhammed Budiaf, suikaste uğrayarak yaşamını yitirdi.

• 1995 - Ankara Büyükşehir Belediyesi, amblemindeki Hitit Güneşi'ni; Kocatepe Camii'ni ve Atakule'yi simgeleyen bir tasvir ile değiştirdi.

• 1999 - Abdullah Öcalan, vatana ihanet suçundan idam cezasına çarptırıldı.

• 2000 - Endonezya'da yolcu taşıyan bir tekne 500 yolcusuyla birlikte battı. Kazadan kurtulan olmadı.

• 2002 - Türkiye, 2002 FIFA Dünya Kupası'nda 3. oldu.

• 2008 - 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası finalinde; İspanya, Almanya'yı yenerek Avrupa şampiyonu oldu.

• 2011 - TFF, Ankaraspor'un ihraç kararını kaldırarak liglere geri dönmesini sağladı.