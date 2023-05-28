28 Mayıs tarihinde olan olayları sizler için derledik. 28 Mayıs tarihinde hangi olaylar oldu? Tarihte bugün neler yaşandı? Tarihte bugün Türkiye ve dünyada yaşanan gelişmeler nelerdir? İşte 28 Mayıs tarihinde yaşanan önemli olaylar. Detaylar haberimizde...

28 Mayıs Tarihinde Yaşanan Önemli Olaylar

1492: Mimar Sinan Kayseri'nin Ağırnas köyünde doğdu.

1862: Sayıştay kuruldu.

1902: Bilim adamı Thomas Edison pili buldu.

1908: James Bond'un yaratıcısı İngiliz romancı Ian Fleming hayata merhaba dedi.

1913: Osmanlı'da ilk feminist örgüt sayılabilecek Teali-i Nisvan kuruldu.

1918: Azerbaycan bağımsızlığını ilan etti. 28 ay bağımsız kalan Türk devleti, 27 nisan 1920'de SSCB'ye katıldı.

1919: Mustafa Kemal Paşa, Havza'dan, sivil ve asker yüksek memur ve komutanlıklara, işgallere karşı çıkılan mitingler düzenlenmesini bildirdi.

1919: İstanbul'da tutuklanan İttihat ve Terakki ileri gelenleri, Malta'ya sürgüne gönderildi. Bu ilk kafilede 66 kişi yer alıyordu. Sürgünler 20 kasım 1920'ye kadar sürdü.

1928: Bakanlar Kurulu, Millet Mektepleri açılmasını kararlaştırdı.

1933: Naziler Alman Komünist Partisi'nin bütün mallarına el koydu.

1953: Kore'de 28-29 mayıs savaşlarında Türk tugayı 155 şehit verdi.

1954: Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) en çok konuşulan diller arasına Türkçe'yi de aldı.

1959: ABD tarafından uzaya gönderilen iki maymun sağ olarak Dünya'ya döndü.

1960: Milli Birlik Komitesi, Orgeneral Cemal Gürsel'e Milli Birlik Komitesi başkanlığının yanı sıra, başbakanlık, milli savunma bakanlığı ve başkomutanlık görevlerini de verdi. Orgeneral Gürsel aynı gün asker ve sivil üyelerden oluşan bakanlar kurulunu açıkladı. Başbakan Adnan Menderes Kütahya yolunda tutuklandı. Cumhurbaşkanı Celal Bayar ve yedi bakanın Silahlı Kuvvetler gözetiminde olduğu açıklandı.

1961: Uluslararası Af Örgütü Londra'da kuruldu.

1978: Onlar Grubu ressamlarından Orhan Peker, İstanbul'da yaşamını yitirdi.

1983: Şarkı sözü yazarı Çiğdem Talu hayata veda etti.

1986: Şair Edip Cansever hayatını kaybetti.

1987: Batı Alman pilot Mathias Rust küçük uçağıyla Sovyet hava koridorunu delerek Kızıl Meydan'a indi. Hava Kuvvetleri Başkomutanı Koldunov görevden alındı.

1992: Türkiye ile Nahçivan'ı birbirine bağlayan Ümit Köprüsü hizmete girdi.

1999: 57'nci hükümet kuruldu. Milliyetçi Hareket Partisi, Demokratik Sol Parti ve Anavatan Partisi'nden oluşan koalisyon hükümetinde Başbakan Bülent Ecevit'ti ve kabinede hiç kadın bakan yoktu.

2002: NATO, Rusya'yı sınırlı ortak ilan etti.

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