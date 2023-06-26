26 Haziran tarihinde olan olayları sizler için derledik. 26 Haziran tarihinde hangi olaylar oldu? Tarihte bugün neler yaşandı? Tarihte bugün Türkiye ve dünyada yaşanan gelişmeler nelerdir? İşte 26 Haziran tarihinde yaşanan önemli olaylar. Detaylar haberimizde...

26 Haziran Tarihinde Yaşanan Önemli Olaylar

1905: ABD'de Dünya Sanayi İşçileri Örgütü kuruldu.

1926: Kazım Karabekir, Ali Fuat, Cafer Tayyar, Bekir Sami ve Rüştü Paşa, Mustafa Kemal'e İzmir'de hazırlanan suikastla ilgili olarak Ankara İstiklal Mahkemesi'nde yargılanmaya başladılar.

1940: Başbakan Refik Saydam Türkiye'nin İkinci Dünya Savaşı dışında kalmayı sürdüreceğini açıkladı. Seferberlik durumunda kadın ve erkeklerin yapacakları işleri belirleyen tüzük yürürlüğe girdi.

1945: Birleşmiş Milletler'in oluşturulması için 50 ülkeden gelen delegeler, Dünya Güvenlik Bildirgesi'ni imzaladı.

1951: Sovyetler Birliği, Kore Savaşı için ateşkes istedi.

1952: Güney Afrika'da siyahlar, eşitsiz yasalara karşı kampanya başlattı.

1956: Kore'deki Türk tugayından Onbaşı Şahin Doğan Tokyo'da idam edildi.

1970: Başbakan ve Adalet Partisi Genel Başkanı Süleyman Demirel'e muhalif 26 milletvekili partiden ihraç edildi.

1977: Ankara Ulus'taki Merkez Çarşısı tamamen yandı.

1985: Bilim ve Sosyalizm Yayınları, 133 bin 607 adet kitabının Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı'nca imha edildiğini açıkladı.

1992: Fenerbahçeli futbolcu Tanju Çolak hakkında, ülkeye kaçak aotomobil sokmak suçuyla gıyabi tutuklama kararı verildi.

1993: Türk Olimpik Milli Futbol Takımı, Akdeniz Oyunları'nda, Cezayir'i 2-0 yenerek altın madalya aldı.

1996: Tiyatro sanatçısı Zihni Küçümen hayatını kaybetti.