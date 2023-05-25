25 Mayıs Tarihinde Yaşanan Önemli Olaylar

1571: İspanya Kralı, Venedik ve Papa, Osmanlı Devleti aleyhine ittifak kararı aldı.

1895: 'Cevdet Tarihi'nin yazarı Cevdet Paşa vefat etti.

1924: Türk Milli Futbol Takımı, Olimpiyat Oyunları kapsamındaki ilk milli maçında, Çek Milli Futbol Takımı'na 5-2 yenildi.

1944: Nuri Demirağ'ın fabrikasında yapılan ilk Türk yolcu uçağı İstanbul'dan Ankara'ya uçtu.

1954: Türkiye, Osmanlı borçlarının son taksitini ödedi.

1954: Tokyo'da yapılan Dünya Serbest Güreş Şampiyonası'nda Türkiye birinci oldu.

1963: 30 Afrika ülkesi bir araya gelerek Afrika Birliği Örgütü'nü kurdu.

1974: Tiyatro ve sinema sanatçısı Ulvi Uraz 53 yaşında hayata veda etti.

1983: Milli Güvenlik Konseyi kürtaj yasa tasarısını kabul etti.

1988: Irak Basra'yı İran'dan geri aldı.

1989: Mihail Gorbaçov, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Devlet Başkanı oldu.

1995: Nasuh Mahruki Everest'in zirvesine çıkan ilk Türk oldu.

1997: Afganistan'dan kaçan General Raşit Dostum, Türkiye'ye sığındı.

2003: Türkiye, Letonya'nın başkenti Riga'da yapılan 48'inci Eurovision Şarkı Yarışması'nda Sertab Erener'in seslendirdiği 'Every Way That I Can' adlı parçayla birinci oldu.

2003: Nuri Bilge Ceylan'ın 'Uzak' adlı filmi 56'ncı Cannes Film Festivali'nde 'Elephant' filmiyle birlikte En İyi Film ödülünü paylaştı.

2005: Azeri petrolünü Türkiye üzerinden dünya pazarına ulaştırması amaçlanan Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) boru hattına ilk petrol verildi.

2008: Uzay aracı Phoenix Mars'a indi.

2017: Türk hekim, siyasetçi ve spor adamı Ali Tanrıyar hayatını kaybetti.

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