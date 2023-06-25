25 Haziran tarihinde olan olayları sizler için derledik. 25 Haziran tarihinde hangi olaylar oldu? Tarihte bugün neler yaşandı? Tarihte bugün Türkiye ve dünyada yaşanan gelişmeler nelerdir? İşte 25 Haziran tarihinde yaşanan önemli olaylar. Detaylar haberimizde...

25 Haziran Tarihinde Yaşanan Önemli Olaylar

1801: Kahire'deki Fransız işgal orduları, Türk ordusuna teslim oldu.

1852: Barcelona'daki La Sagrada Familia kilisesinin mimarı Antonio Gaudi doğdu.

1861: Sultan Abdülmecid öldü, yerine Abdülaziz padişah oldu.

1903: Marie Curie, Paris Üniversitesi'ne sunduğu tezde radyumun keşfini açıkladı.

1903: 'Hayvan Çiftliği' ve '1984' romanlarıyla tanınan İngiliz yazar George Orwell hayata merhaba dedi.

1923: Mustafa Kemal Paşa İzmir'den milletvekili seçildi.

1925: Yunanistan'da, General Thedoros Pangalos bir darbeyle iktidarı ele geçirdi.

1950: Kuzey Kore orduları Güney Kore'ye saldırdı, Kore Savaşı başladı.

1963: Anayasa Mahkemesi, ilk duruşma ile görevine başladı.

1971: Türkiye'de yapılan ilk firkateyn Berk, Gölcük'te denize indirildi.

1974: Başbakan Süleyman Demirel, "ABD, Türkiye'yi cezalandırırsa böyle dostu bir daha bulamayacaktır" dedi.

1975: İmam hatiplilerin harp okullarına alınması teklifini TBMM Milli Savunma Komisyonu reddetti.

1993: Tansu Çiller, Türkiye'nin ilk kadın başbakanı oldu.

1997: Deniz araştırmacısı kaptan Jacques Cousteau hayata veda etti.

2005: Sanatçı Kazım Koyuncu, kanser tedavisi gördüğü hastanede 33 yaşında yaşamını yitirdi.

2018: Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu kuruldu.

