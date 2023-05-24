24 Mayıs Tarihinde Yaşanan Önemli Olaylar

1040 - Selçuklu Devleti'nin kuruluşu.

1218 - Beşinci Haçlı seferi'nde Haçlılar, Akka şehrini Eyyubiler'e bıraktılar.

1524 - Türk Safevî İmparatorluğu'nun kurucusu Şah İsmail hayatını kaybetti.

1844 - Amerikalı mucit Samuel Morse, ABD Senatosu üyelerinin de hazır bulunduğu bir deneyle, ABD Kongre binasından Baltimore'da bir tren istasyonuna kendi icadı olan Mors alfabesiyle ilk mesajı gönderdi.

1883 - Yapımı 14 yıl süren New York'taki Brooklyn Köprüsü trafiğe açıldı.

1921 - Mustafa Kemal Paşa'ya suikast için Ankara'ya geldiği kanıtlanan İngiliz casusu Mustafa Sagir idam edildi.

1921 - ABD'de, Sacco ve Vanzetti'nin yargılanmalarına başlandı.

1924 - Yabancı şirketlerce işletilen Osmanlı Anadolu Demiryolları (CFOA) Şirketi'nin millileştirilmesi için Anadolu-Bağdat Demiryolları Müdiriye-i Umumiyesi kuruldu.

1940 - Igor Sikorsky, ilk başarılı tek rotorlu helikopter uçuşunu gerçekleştirdi.

1941 - Danimarka Kanalı Savaşı'nda, İngiliz zırhlısı HMS Hood, DKM Bismarck tarafından batırıldı.

1943 - Polonya'daki Auschwitz toplama kampında "ölüm meleği" adıyla anılan doktor Josef Mengele göreve başladı. Mengele, tutuklular üzerinde yaptığı korkunç deneylerle biliniyordu.

1945 - Krasnodar Kray'da Karadeniz kıyısındaki Şapsığ Ulusal Rayonu lağvedildi.

1956 - İlk Eurovision Şarkı Yarışması, İsviçre'nin Lugano kentinde düzenlendi. 7 ülkenin katıldığı şarkı yarışmasını, ev sahibi İsviçre adına yarışan Lys Assia'nın seslendirdiği, Refrain isimli şarkı kazandı.

1961 - İmralı Adası'ndaki 2 bin mahkûmun barındığı cezaevinde çıkan isyan bastırıldı.

1964 - Peru'da bir futbol maçında kargaşa çıktı: 135 kişi öldü.

1976 - Londra'dan Washington'a ilk Concorde seferi başladı.

1979 - Yüzde 85'i yerli malzeme ile üretilen ilk Türk uçağı 'Mavi Işık 79-XA', Kayseri İkmal Merkezi'nde başarılı bir deneme uçuşu gerçekleştirdi.

1981 - Türk Hava Yolları'nın "Haliç" uçağı, 4 kişi tarafından Bulgaristan'a kaçırıldı. Militanlar 47 yandaşlarının ceza evinden çıkarılmasını istediler, ancak ertesi gün yakalandılar.

1989 - Bulgaristan'dan Türkiye'ye zorunlu göç başladı.

1991 - İsrail Süleyman Operasyonu adını verdiği bir askerî operasyonla Etiyopyalı Yahudileri İsrail'e getirmeye başladı.

1993 - PKK pususu: Bingöl-Elâzığ karayolunda pusu kuran PKKlılar, 33 silahsız askeri öldürdü.

1993 - Eritre, Etiyopya'dan bağımsızlığını kazandı.

2000 - İsrail, Güney Lübnan'da 22 yıldır sürdürdüğü işgale son verdi.

2003 - Letonya'nın başkenti Riga'da gerçekleştirilen 48. Eurovision Şarkı Yarışması'nı Türkiye adına yarışan Sertab Erener, Everyway That I Can adlı şarkı ile kazandı.

2004 - Kuzey Kore'de cep telefonları yasaklandı.

2008 - Dima Bilan, Believe adlı şarkı ile Eurovision'da Rusya'ya ilk birinciliği getirdi.

2014 - Ege Denizi'nde Semadirek adası açıklarında 6.5 şiddetinde bir deprem oldu.

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