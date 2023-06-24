24 Haziran tarihinde olan olayları sizler için derledik. 24 Haziran tarihinde hangi olaylar oldu? Tarihte bugün neler yaşandı? Tarihte bugün Türkiye ve dünyada yaşanan gelişmeler nelerdir? İşte 24 Haziran tarihinde yaşanan önemli olaylar. Detaylar haberimizde...

24 Haziran Tarihinde Yaşanan Önemli Olaylar

1645: İstanbul'dan 348 harp ve nakliye gemisiyle hareket eden Osmanlı ordusu, Girit Adası'na çıktı.

1821: Simon Bolivar, Yeni Kolombiya Cumhuriyeti'ni ilan etti.

1854: Çarlık Rusyası ordularının, savaş meydanını terk ederek geri çekilmesiyle Silistre zaferi kazanıldı.

1859: İsviçreli iş adamı Henri Dunant, İtalya'da Solferino Savaşı sonrası Kızılhaç'ı kurmaya karar verdi.

1936: Türk Basketbol Milli Takımı ilk maçını Yunanistan Milli Takımı ile yaptı ve 49-12 galip geldi.

1938: Türkiye Hatay'daki Milletler Cemiyeti Komisyonu ile her türlü ilişkiyi kesti. Hatay'da siyasi partiler feshedildi.

1947: Bir ABD'li, gökyüzünde uçan nesneler gördüğünü bildirdi ve nesnelerin fincan tabağına benzediğini iddia etti. Basın ilk kez 'uçan daire' terimini kullanmaya başladı.

1948: SSCB'nin Berlin'i ablukaya alması üzerine, müttefikler hava koridoru kurarak yiyecek ve diğer ihtiyaç maddelerini taşımaya başladı.

1958: Gazeteci ve yazar Hakkı Tarık Us, İstanbul'da hayatını kaybetti.

1961: Almanya'ya gidecek ilk işçi kafilesi yola çıktı. İşgücü göndermeye ilişkin protokol, Türkiye ile Batı Almanya arasında 13 haziranda imzalanmış; özel kuruluşların kontratsız işçi göndermelerinin önüne geçilmeye çalışılmıştı.

1967: İstanbul'da üniversite öğrencileri, ABD'ye ait Altıncı Filo'nun ziyaretini protesto etti.

1973: 90 yaşındaki Eamon de Valera, İrlanda cumhurbaşkanlığı görevinden ayrıldı.

1982: 44 sanıklı Barış Derneği davası başladı.

1983: ABD uzay mekiği 'Challenger', uzaydaki görevini tamamlayarak, ABD'nin uzaya gönderdiği ilk kadın astronot olan Sally Ride ile dünyaya döndü.

2001: Polonya'da düzenlenen Özel Olimpiyatlar Avrupa Futbol Şampiyonası'nda, Zihinsel Engelliler Milli Takımı şampiyon oldu.