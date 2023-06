23 Haziran tarihinde olan olayları sizler için derledik. 23 Haziran tarihinde hangi olaylar oldu? Tarihte bugün neler yaşandı? Tarihte bugün Türkiye ve dünyada yaşanan gelişmeler nelerdir? İşte 23 Haziran tarihinde yaşanan önemli olaylar. Detaylar haberimizde...

23 Haziran Tarihinde Yaşanan Önemli Olaylar

1691: II. Sultan Süleyman öldü, yerine II. Ahmet padişah oldu.

1868: ABD'li mucit Latham C. Sholes, daktilonun patentini aldı.

1927: 'Cabaret', 'All that Jazz' filmleriyle tanınan Oscar ödüllü ABD'li yönetmen ve koreograf Bob Fosse doğdu.

1939: Fransa ve Türkiye arasında imzalanan antlaşmayla Hatay Fransız egemenliğinden çıktı. Fransa, Hatay üzerindeki bütün hak iddialarından vazgeçerek kentin Türkiye'nin bir ili olarak ilhak edilmesini kabul etti.

1941: İngiltere'den denizaltı ve uçak filosunu teslim alacak personeli taşıyan Refah şilebi, Mersin'den İskenderiye'ye giderken, Mersin açıklarında batırıldı: 168 kişi öldü, 32 kişi kurtuldu. Saldırıyı kimin düzenlendiği öğrenilemedi.

1942: Altı ve daha fazla çocuğu olan ailelere ikramiye verilmesi kararlaştırıldı.

1954: Kurtuluş Savaşı komutanlarından ve eski Genelkurmay başkanlarından Orgeneral Salih Omurtak vefat etti.

1954: Türkiye ilk kez katıldığı Dünya Futbol Kupası finallerinde Federal Almanya'ya yenilerek elendi.

1954: İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanlığına seçilen Prof.Dr. Nüzhet Gökdoğan ilk kadın dekan oldu.

1960: Köy Enstitülerinin kurucusu İsmail Hakkı Tonguç, 63 yaşında hayata veda etti.

1972: Fransız futbol yıldızı ZXinedine Zidane hayata merhaba dedi.

1973: Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (FIJ), Türkiye'de basın özgürlüğünün olmadığını açıkladı ve tutuklu gazetecilerin serbest bırakılmasını istedi.

1982: Yurtdışına kaçan Banker Kastelli'nin kasasına el konuldu. 70 banker ve banka yöneticisinin yurtdışına çıkışı yasaklandı.

1996: Yunanistan Başbakanı Andreas Papandreu yaşamını yitirdi.

1996: HADEP Kongresi'nde Türk bayrağının indirilerek yerine terör örgütü PKK'yı temsil eden flama asılması, büyük tepkiyle karşılandı. 25 haziranda tüm yurtta bayrak asma kampanyası başlatıldı.

1998: 'Tarzan' filmlerinde Jane'i canlandırarak ünlü olan İrlandalı kadın oyuncu Maureen O'Sullivan hayata veda etti.

1999: Abdullah Öcalan'ın yargılanmasına 15 gün aradan sonra yeniden başlandı. Öcalan savunmasında, "bugüne kadar yapılanların sorumluluğunu taşıyorum" dedi.

2005: Meksikalı Zapatista Ulusal Kurtuluş Ordusu (EZLN) silahlı mücadeleye son verdi.