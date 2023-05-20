20 Mayıs Tarihinde Yaşanan Olaylar

325- Roma imparatoru I. Konstantin, ilk Ekümenik Konsilin İznik'te düzenlenmesini sağladı.

1481- 2. Beyazıt, Osmanlı padişahı oldu.

1506- Amerika kıtasını de keşfeden gezgin ve kaşif Christopher Colombus vefat etti.

1622- Osmanlı İmparatorluğu'nda isyancılar, ordu ve yönetimde yenilik taraftarı Padişah II. Osman'ı tahttan indirip öldürdü. Öldürülen ilk padişah olan Genç Osman'ın yerine Deli Mustafa, ikinci kez tahta çıkarıldı.

1799- Fransız edebiyatçı ve Vadideki Zambak'ın yazarı Honoré de Balzac dünyaya geldi.

1878- II. Abdülhamit'i devirmek, Çırağan Sarayı'nda tutulan V. Murat'ı tahta çıkarmak amacıyla Çırağan baskınını düzenleyen gazeteci Ali Süavi öldürüldü.

1920- İlk hemşire okulu, Amiral Bristol Hemşire Mektebi hizmete girdi.

1928- Türkiye'de uluslararası rakamlar kabul edildi.

1928- Afganistan Kralı Emanullah Han ve Kraliçe Süreyya Türkiye'ye geldi. Bu ziyaret, bir hükümdarın ilk resmi ziyareti olarak kayıtlara geçti.

1928- Dil Encümeni Heyeti kuruldu.

1932- Amelia Earhart, Atlantik Okyanusu'nu uçakla tek başına ve hiç durmadan geçeceği yolculuğuna Newfoundland'dan başladı. Ertesi gün İrlanda'ya iniş yaptığında bunu başaran ilk kadın pilot unvanını almış oldu.

1940- Devlet Konservatuvarı Kuruluşu Hakkında Kanun kabul edildi.

1948- Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grubu, Milli Eğitim Bakanlığı denetiminde imam hatip kursları açılmasına karar verdi.

1953- Amerikalı Jacqueline Cochran, North American F-86 Sabre ile uçarak dünyada süpersonik hızla uçan ilk kadın oldu.

1963- Bazı ordu birlikleri, Ankara'da Talat Aydemir'in yönetiminde yeniden ayaklandı. Olayların ardından üç büyük ilde sıkıyönetim ilan edildi.

1964- İstanbul Teknik Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi dışında, üniversite ve yüksek okullara girişte merkezi sınav sistemi getirildi.

1971- Anayasa Mahkemesi, Milli Nizam Partisi'nin kapatılmasına karar verdi.

1971- Kısa adı TÜSİAD olan Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği kuruldu.

1974- THKP-C davasından yargılanan ve iki yıldır tutuklu olan sinema sanatçısı Yılmaz Güney genel aftan yararlanarak tahliye oldu.

1983- Necdet Calp başkanlığında sosyal demokratlar Halkçı Parti'yi kurdular.

1983- Anavatan Partisi (ANAP) Turgut Özal başkanlığında kuruldu.

1990- Milli Savunma Bakanı Safa Giray, Hava Kuvvetleri'nden, 17'si subay, 97'si astsubay olmak üzere 114 kişinin irticai örgütlerle ilişkileri olduğu için ordudan atıldığını açıkladı.

2007- Çeşitli sivil toplum örgütlerince düzenlenen "Cumhuriyet Mitingi"nin sonuncusu Samsun'da yapıldı.

2010- ATM makinesinin mucidi İskoçyalı John Shepherd-Barron 84 yaşında hayatını kaybetti.

2011- Türk tenisçi Marsel İlhan, Fransa Açık Tenis Turnuvası'nda (Roland Garros) 3. eleme turunda rakibine yenilmesine karşın kontenjandan ana tabloda mücadele etme hakkı kazandı. İlhan, 4 "Grand Slam" turnuvasında da teklerde ana tabloda mücadele eden ilk Türk tenisçi unvanını elde etti.

2012- Chicago'da NATO İttifakı'nın en geniş kapsamlı zirvesi düzenlendi. Zirvenin ana gündem maddelerini Afganistan, Füze Savunma Sistemi ve Suriye oluşturdu.

2016- TBMM Genel Kurulunda, hakkında dosya bulunan milletvekillerinin yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin anayasa değişikliği teklifi, 376 oyla kabul edilerek yasalaştı.

2016- Servet Tazegül, Avrupa Tekvando Şampiyonasında 68 kilo finalinde rakibini 6-5 yenerek üst üste 5. kez Avrupa Şampiyonu oldu.

2016- Milli tenisçi Çağla Büyükakçay Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek kadınlarda rakibini yenerek ana tabloya yükseldi ve bir ilke imza attı.

2017- Güneş Sistemi'nin dış kısmında Kuiper Kuşağı'nda yer alan 3. en büyük cüce gezegen 2007 QR10'un yörüngesinde bir uydu keşfedildi.

2018- Sinema oyuncusu 75 yaşındaki Kazım Aktan, Erzincan'ın Refahiye ilçesindeki evinde çıkan yangında yaşamını yitirdi.

2020- Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Atletizm Federasyonunun organizasyonuyla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen "19 Mayıs 1919 Koşusu"na 12 ülke 71 şehirden 1800 sporcu katıldı.

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