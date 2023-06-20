20 Haziran tarihinde olan olayları sizler için derledik. 20 Haziran tarihinde hangi olaylar oldu? Tarihte bugün neler yaşandı? Tarihte bugün Türkiye ve dünyada yaşanan gelişmeler nelerdir? İşte 20 Haziran tarihinde yaşanan önemli olaylar. Detaylar haberimizde...

20 Haziran Tarihinde Yaşanan Önemli Olaylar

1389: Birinci Kosova Savaşı yapıldı. Osmanlı ordusunun kazandığı savaştan sonra yaralı bir Sırp askeri, Sultan I. Murat'ı savaş alanını gezerken hançerle öldürdü.

1481: Sultan II. Beyazıt ve Şehzade Cem arasındaki Yenişehir Savaşı'nda Cem yenildi.

1759: Besteci Frederic Hendel hayata veda etti.

1837: Kraliçe Victoria, 18 yaşında İngiltere tahtına çıktı.

1932: Mustafa Kemal Paşa, binası yanan Fenerbahçe Kulübü'ne 500 lira bağışladı.

1938: 19 Mayıs milli bayram günü oldu. 'Dağ Başını Duman Almış' marşı, Gençlik ve Spor Bayramı marşı olarak kabul edildi.

1963: Beyaz Saray ile Kremlin arasında kırmızı telefon hattı kuruldu.

1963: İngiltere ile Fransa'yı birbirine bağlayacak 'Manş Tüneli' projesi açıklandı.

1973: İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı'nın Cumhuriyet'in 50'nci Yılı dolayısıyla düzenlediği İstanbul Festivali başladı.

1976: İlk kez yapılan Kıbrıs Türk Federe Devleti seçimlerinde Rauf Denktaş devlet başkanı seçildi.

1982: 'Banker Kastelli' olarak tanınan Cevher Özden ve eşi İsviçre'ye kaçtı.

1989: Şair, yazar Hasan İzzettin Dinamo 80 yaşında yaşamını yitirdi.

1990: Viyana'da açılacak 'Anadolu'nun Görkemi' adlı sergi için gönderilen 7 bin 500 yıllık ana tanrıça heykeli çalındı.

2004: Tiyatro ve sinema sanatçısı Engin İnal hayatını kaybetti.

2005: Almanya'dan sınır dışı edilen İslami Cemiyet ve Cemaatleri Birliği yöneticisi Metin Kaplan, anayasal düzeni silah zoruyla değiştirmeye teşebbüs etmek suçundan müebbet ağır hapis cezasına çarptırıldı.