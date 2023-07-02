2 Temmuz tarihinde olan olayları sizler için derledik. 2 Temmuz tarihinde hangi olaylar oldu? Tarihte bugün neler yaşandı? Tarihte bugün Türkiye ve dünyada yaşanan gelişmeler nelerdir? İşte 2 Temmuz tarihinde yaşanan önemli olaylar. Detaylar haberimizde...

2 Temmuz Tarihinde Yaşanan Önemli Olaylar

1556: Fransız kahin Nostradamus öldü.

1843: İtalya'da marksist sosyalizmin kurucusu filozof Antonio Labriola doğdu.

1877: 1946 Nobel Edebiyat Ödülü sahibi, Alman şair ve romancı Hermann Hesse hayata merhaba dedi.

1900: Alman Ferdinand von Zeppelin'in yaptığı hava aracı denendi ve başarılı oldu. Araca Zeplin adı verildi.

1917: Yunanistan, Osmanlı devletine savaş ilan etti.

1932: Birinci Türk Tarih Kurultayı, Atatürk'ün huzurunda Ankara Halkevi'nde toplandı.

1932: Keriman Halis, Türkiye Güzellik Kraliçesi seçildi.

1937: Uçakla ilk dünya turu için yola çıkan A. Earhart ve Fred Noonan kayboldu.

1945: 15 Yunan mülteciyi öldüren iki kişi İzmir Saat Kulesi altında idam edildi.

1951: Savarona gemisi, Türk Deniz Kuvvetleri'ne devredildi.

1961: ABD'li roman ve öykü yazarı Ernest Hemingway av tüfeği ile intihar etti.

1964: ABD Başkanı Lyndon Johnson, ırk ayrımcılığına son veren Sivil Haklar Yasası'nı imzaladı.

1972: Bülent Ecevit, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı seçildi.

1977: 'Lolita'nın yazarı, romancı Vladimir Nabokov hayata veda etti.

1986: Meksika'da oynanan Dünya Futbol Şampiyonası'nda Arjantin şampiyon oldu.

1990: Mina'da şeytan taşlamaya giden hacı adayları tünelde sıkıştı: 609'u Türk, bin 426 kişi öldü.

1996: Türk halk müziği sanatçısı Saniye Can vefat etti.

1997: Öğretim üyeleri ve yüksek öğrenim öğrencilerine sınırlı siyaset yapma serbestisi getiren yasa, TBMM'de kabul edildi.

2003: Yönetmen Ferzan Özpetek'in 'Karşı Pencere' adlı filmi, İtalya'daki Yabancı Basın Merkezi'nin Globo D'Oro sinema ödüllerinden En İyi Film dahil beşini kazandı.

2004: Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremde 18 kişi öldü.