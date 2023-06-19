19 Haziran tarihinde olan olayları sizler için derledik. 19 Haziran tarihinde hangi olaylar oldu? Tarihte bugün neler yaşandı? Tarihte bugün Türkiye ve dünyada yaşanan gelişmeler nelerdir? İşte 19 Haziran tarihinde yaşanan önemli olaylar. Detaylar haberimizde...

19 Haziran Tarihinde Yaşanan Önemli Olaylar

325: İznik Konsili toplantısı sona erdi.

1097: Haçlı Seferlerinin ilki sırasında İznik, Selçuklu Türkleri tarafından alındı.

1157: Tapınak Şövalyeleri bozguna uğradı; Büyük Üstadları Bertrand de Blanchefort, Komutanları Nureddin Mahmud Zengi olan Müslümanlarca esir alındı.

1269: Fransa Kralı IX. Louis, halka açık yerlerde kimliklerini belli eden sarı işaretler takmayan Yahudilerin yakalandıkları takdirde para cezasına çarptırılmalarını emretti.

1862: ABD'de kölelik resmi olarak kalktı.

1868: Mithat Paşa, Memleket Sandıkları'nı kurdu.

1870: Amerikan İç Savaşı'ndan sonra bütün Güney Eyaletleri'nin ABD'ye tekrar kabulünden sonra Amerika Konfedere Devletleri'nin varlığı resmen sona erdirildi.

1885: Özgürlük Heykeli, Fransa'dan New York'a getirildi.

1623: Fransız matematikçi Blaise Pascal dünyaya geldi.

1862: ABD'de kölecilik yasaklandı.

1868: Mithat Paşa, Emniyet Sandığı'nı kurdu.

1885: Hürriyet Heykeli, Fransa'dan New York'a getirildi.

1910: Dünya Babalar Günü, ilk kez ABD'de kutlandı.

1910: Almanya'da 'Deutschland' adlı ilk zeplinin havalanışı başarılı oldu.

1926: Mustafa Kemal, İzmir gezisini izleyen Anadolu Ajansı'na ünlü sözlerinin yer aldığı demecini verdi: "Benim naçiz vücudum

bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır."

1934: İran Şahı Rıza Pehlevi ve Atatürk, ilk Türk operası 'Özsoy'u izlediler.

1945: 1991 Nobel Barış Ödülü sahibi Burma (Myanmar) muhalefet önderi Aung San Suu Kyi doğdu.

1947: 'Şeytan Ayetleri' romanı nedeniyle İran'ın hakkında ölüm fetvası çıkardığı İngiliz yazar Salman Rushdie doğdu.

1966: Güreş Milli Takımı, Kanada'daki Dünya Güreş Şampiyonası'nda birinci oldu.

1968: İstanbul'da 40 bin çocuğun çocuk felci mikrobu taşıdığı açıklandı.

1973: Dünya Sevgi Birliği Madalyası, 'Sev Kardeşim' ve 'Hayat Bayram Olsa' şarkılarından ötürü Şenay'a verildi.

1973: Edebiyat tarihçisi ve eleştirmen Tahir Alangu 58 yaşında hayata veda etti.

1978: Çizgi bant 'Garfield', 21 gazetede birden yayımlanmaya başlandı.

1981: Eski Gümrük ve Tekel bakanlarından Tuncay Mataracı ile aynı davadan yargılanan 13 sanık, Yüce Divan tarafından tutuklandı.

1992: 12 eylül askeri yönetiminin kapattığı partilerin açılması yasalaştı.

1995: Bosna için toplanan yardım paralarını RP'ye aktarmakla suçlanan Süleyman Mercümek'in yargılanmasına başlandı.