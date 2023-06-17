17 Haziran tarihinde olan olayları sizler için derledik. 17 Haziran tarihinde hangi olaylar oldu? Tarihte bugün neler yaşandı? Tarihte bugün Türkiye ve dünyada yaşanan gelişmeler nelerdir? İşte 17 Haziran tarihinde yaşanan önemli olaylar. Detaylar haberimizde...

17 Haziran Tarihinde Yaşanan Önemli Olaylar

656: Üçüncü halife Hz. Osman vefat etti.

1882: Rus besteci İgor Stravinski hayat aveda etti.

1924: Helsinki'de oynanan Finlandiya-Türkiye maçını Türkiye 4-1 kazandı.

1926: Amelia Erhart, Atlantik Okyanusu'nu uçakla aşan ilk ABD'li kadın oldu.

1930: Sanatçı Adile Naşit dünyaya geldi.

1932: Türkiye Turing ve Otomobil Kulübü ile Milliyet gazetesi tarafından düzenlenen ilk otomobil yarışı, İstinye-Zincirlikuyu arasında yapıldı.

1936: İngiliz yönetmen Ken Loach doğdu.

1950: Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk böbrek nakli ameliyatı yapıldı.

1951: Nazım Hikmet Türkiye'den ayrıldı.

1951: Türk Milli Futbol Takımı, Federal Almanya'yı Berlin Olimpiyat Stadı'nda 2-1 yendi. Bu maçtan sonra kaleci Turgay Şeren'e 'Berlin panteri' lakabı takıldı.

1964: Başbakan İsmet İnönü'ye suikast girişimi iddiasıyla yargılanan Mesut Suna, 20 yıl 6 ay hapisle cezalandırıldı.

1967: Çin ilk hidrojen bombasını patlattı.

1972: ABD'de Watergate skandalıyla ilgili ilk haber yayımlandı.

1985: Sürücülerin 'bir miktar' alkol almasını suç saymayan yeni trafik yasası yürürlüğe girdi.

1992: Yeni Galata Köprüsü törenle hizmete açıldı.

1993: Birleşmiş Milletler Barış Gücü, Somali'de Mogadişu'ya operasyon düzenledi.

1994: 12 Eylül askeri darbesi sonrası, 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu'na dayanılarak işlerine son verilen kamu personelinin görevlerine dönme hakkı yasalaştı.

2005: Gazeteci ve oyun yazarı Recep Bilginer Ankara'da vefat etti.