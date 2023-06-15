15 Haziran tarihinde olan olayları sizler için derledik. 15 Haziran tarihinde hangi olaylar oldu? Tarihte bugün neler yaşandı? Tarihte bugün Türkiye ve dünyada yaşanan gelişmeler nelerdir? İşte 15 Haziran tarihinde yaşanan önemli olaylar. Detaylar haberimizde...

15 Haziran Tarihinde Yaşanan Önemli Olaylar

1215 - Hukuk sisteminin temeli, İngiltere''de imzalanan Magna Carta sözleşmesiyle atıldı.

1826 - Sultan II. Mahmud, Yeniçeri Ocağını kaldırdı, yerine "Asakir-i Mansure-i Muhammediye" adıyla yeni bir askeri teşkilat kuruldu. Bu olay Osmanlı tarihinde "Vaka-i Hayriye" (Hayırlı Olay) olarak anıldı.

1873 - Darüşşafaka kuruldu.

1922 - Hollanda'nın Lahey kentinde Adalet Divanının ilk celsesi açıldı.

1927 - İstanbul Emraz-ı Akliye ve Asabiye Hastanesi (Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi) hizmete girdi.

1942 - Atatürk'ün Şişli'de oturduğu ev müze yapıldı.

1970 - Sendikalar Kanunu''nda değişiklik öngören kanun tasarısını protesto eden işçiler, İstanbul ve Kocaeli''de yürüyüş düzenledi. 15-16 Haziran olaylarında 5 kişi öldü, 200''e yakın kişi yaralandı.

1992 - Türkiye''de ilk AIDS hastası Murteza Elgin öldü.

1994 - Bosna-Hersek'te görev yapacak Türk Barış Gücü''nün ilk birliği Split'e gitti.

2004- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Piriştina, kalp krizi sonucu 52 yaşında vefat etti.

2007 - Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesini de öngören anayasa değişikliğine ilişkin yasayı "halkoyuna sunulmak üzere Resmi Gazete''de yayımlanması için" Başbakanlığa gönderdi. Sezer, ayrıca Anayasa Mahkemesinde dava açacağını bildirdi.

2012 - Kamuoyunda "ombudsmanlık" olarak bilinen Kamu Denetçiliği Kurumu kurulmasına ilişkin tasarı TBMM Genel Kurulunda yasalaştı.

2016 - Gazeteci Hakkı Devrim, 87 yaşında vefat etti.

2017 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki olarak Ankara''dan İstanbul''a yapacağı yürüyüş Güvenpark''tan başladı.

2018 - Afganistan, ülkenin kuzeydoğusundaki Kunar vilayetinde, ABD'nin insansız hava aracıyla düzenlediği saldırıda, Pakistan Talibanı lideri Molla Fazlullah'ın öldürüldüğünü bildirdi.

2018 - ABD Başkanı Donald Trump, Çin'den ithal edilen teknolojik ürünlere 50 milyar dolarlık gümrük vergisi uygulanması kararını onayladı.

2021- Kırmızı kategoride aranan DEAŞ'ın sözde "Türkiye vilayeti sorumlusu" Kasım Güler, MİT'in Suriye'deki operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirildi.