14 Haziran tarihinde olan olayları sizler için derledik. 14 Haziran tarihinde hangi olaylar oldu? Tarihte bugün neler yaşandı? Tarihte bugün Türkiye ve dünyada yaşanan gelişmeler nelerdir? İşte 14 Haziran tarihinde yaşanan önemli olaylar. Detaylar haberimizde...

14 Haziran Tarihinde Yaşanan Önemli Olaylar

1909: Dernek kurma özgürlüğüne ilişkin ilk yasa olan İçtimaatı Umumiye Kanunu kabul edildi.

1923: Kadınlar Halk Fırkası kuruldu.

1926: Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Paşa'ya, İzmir'de suikastta bulunulacağı haber alındı. Suikast girişimini, Giritli Şevki, Vali Kazım Dirik'e ihbar etti. Suikast girişimi failleri Ziya Hurşit ve arkadaşları tutuklandı.

1928: Bolivyalı devrimci Che Guevara hayata merhaba dedi.

1935: Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi kurulmasına ilişkin yasa TBMM'de kabul edildi.

1936: Rus yazar Maksim Gorki hayata veda etti.

1937: Hatay'ın bağımsızlığı TBMM'de onaylandı.

1940: II. Dünya Savaşı'nda Fransa, Alman tamamen işgaline girdi. Alman askerleri Paris'e girdi ve geçit töreni düzenledi.

1951: Dünyanın ilk ticari bilgisayarı UNIVAC, ABD'de tescil edildi.

1954: Sakarya ve Adıyaman il oldu.

1964: Güney Afrika hükümetini devirmek için gizli plan yaptığı gerekçesiyle yargılanan Nelson Mandela ömür boyu hapse mahkum oldu.

1972: 'Umut' filmini gizlice yurtdışına çıkardığı iddiasıyla Yılmaz Güney'in yedi yıl hapsi istendi.

1982: Falkland Adaları'nı işgal eden Arjantin birlikleri teslim oldu.

1984: Bir tutukluyu döverek öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan İzmit Cezaevi Müdürü Saim Şener idam cezasına çarptırıldı.

1987: Türkiye'de 2 bin 294 kişiye bir hekim düşerken, 642 kişiye bir polis düştüğü açıklandı.

1989: Kapalı yerlerde sigara içilmesi ile sigara reklamı ve kampanyası yasaklandı.

1993: Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, DYP Genel Başkanı Tansu Çiller'i hükümeti kurmakla görevlendirdi.

1994: TBMM, Kuzey Irak'ta 36'ncı paralelin kuzeyinde Bağdat'ın egemenliğini sınırlayan Çekiç Güç'ün görevini yedinci kez uzattı.

2000: İtalya'da affedilen ve Abdi İpekçi suikastı ile gasptan Türkiye'ye iadesi kararlaştırılan terörist Mehmet Ali Ağca Türkiye'ye getirildi.