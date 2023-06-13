13 Haziran tarihinde olan olayları sizler için derledik. 13 Haziran tarihinde hangi olaylar oldu? Tarihte bugün neler yaşandı? Tarihte bugün Türkiye ve dünyada yaşanan gelişmeler nelerdir? İşte 13 Haziran tarihinde yaşanan önemli olaylar. Detaylar haberimizde...

13 Haziran Tarihinde Yaşanan Önemli Olaylar

1381: Wat Tyler öncülüğündeki köylü isyancılar Londra'yı basarak hükümet binalarını ateşe verdi, hapishaneleri boşalttı ve zenginlerle yargıçların kafalarını uçurdu.

1550: Mimar Sinan'ın eseri Süleymaniye Camisi'nin temeli atıldı.

1859: Erzurum'daki depremde kentin yarısından fazlası hasar gördü ve 3 bin kişi öldü.

1865: İngiliz şair William Butler Yeats hayata merhaba dedi.

1872: Namık Kemal, 'İbret' gazetesini yayımladı. Gazete, 27 gün sonra kapatıldı.

1921: Mustafa Kemal, Ankara'ya gelen Fransa temsilcisi Franklin Bouillion ile görüştü.

1928: Türkiye Cumhuriyeti ile Düyunu Umumiye (Osmanlı Borçları) alacaklıları arasında sözleşme imzalandı.

1961: Federal Almanya'ya işçi gönderilmesinin esaslarını düzenleyen protokol imzalandı. İlk işçi kafilesi, 24 haziranda trenle yola çıktı.

1965: Besteci, müzikbilimci Refik Fersan 72 yaşında İstanbul'da hayata veda etti.

1974: Ressam, dekoratör Turgut Zaim 68 yaşında yaşamını yitirdi.

1977: Başbakan Süleyman Demirel istifa etti. Hükümeti kurma görevi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Bülent Ecevit'e verildi.

1987: Yazar ve çevirmen Cemil Meriç 77 yaşında İstanbul'da vefat etti.

1991: Türkiye ile KKTC arasında pasaport uygulaması kaldırıldı.

1993: Süleyman Demirel'in Cumhurbaşkanı seçilmesiyle boşalan DYP Genel Başkanlığı'na Tansu Çiller getirildi.

1993: Kim Campell, Kanada'nın ilk kadın başbakanı seçildi.

1996: Küba Devlet Başkanı Fidel Castro, Habitat II Kent Zirvesi'ne katılmak üzere İstanbul'a geldi.

2000: Papa II. Jean Paul'e suikast girişiminden İtalya'da cezaevinde yatan Mehmet Ali Ağca, Türkiye'ye iade edildi.

2002: Afganistan'da geleneksel meclis Loya Jirga toplanarak geçici hükümet başkanı olarak Hamid Karzai'yi seçti.