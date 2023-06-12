12 Haziran tarihinde olan olayları sizler için derledik. 12 Haziran tarihinde hangi olaylar oldu? Tarihte bugün neler yaşandı? Tarihte bugün Türkiye ve dünyada yaşanan gelişmeler nelerdir? İşte 12 Haziran tarihinde yaşanan önemli olaylar. Detaylar haberimizde...

12 Haziran Tarihinde Yaşanan Önemli Olaylar

1898: Filipinler, İspanya'dan bağımsızlığını ilan etti.

1924: Fransa'da Gaston Daumergue cumhurbaşkanlığına seçildi.

1924: Türkiye'nin ilk sanatoryumu olan Heybeliada Sanatoryumu kuruldu.

1929: Tuttuğu günlükle Nazi zulmünü açığa çıkaran Yahudi genç kız Anne Frank doğdu.

1935: Bolivya ve Paraguay, Chaco bölgesinde üç yıldır sürdürdükleri savaşa bir antlaşmayla son verdi.

1940: 54 bin kişiden oluşan İngiliz ve Fransız birlikleri, Manş Denizi sınırındaki St. Valery-en-Caux'da, Alman mareşal Erwin Rommel'in ordularına teslim oldu.

1941: Çanakkale açıklarında bir Fransız ticaret gemisi torpillenerek battı. Geminin mürettebatı kurtarıldı.

1941: ABD'li caz sanatçısı Chick Corea dünyaya geldi.

1942: İstanbul'da 71 bin kişiye ağır işçi karnesi verildi.

1946: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Üniversitelere özerklik tanıyan kanun kabul edildi.

1957: Kırşehir yeniden il yapıldı.

1958: Ankara'da Kıbrıs için 150 bin kişinin katıldığı bir miting düzenlendi.

1960: Geçici Anayasa açıklandı. TBMM'nin bütün hak ve yetkileri Milli Birlik Komitesi'ne verildi.

1966: Keban Barajı'nın temeli atıldı.

1967: Sovyetler Birliği, uzay aracı "Venera 4" Venüs gezegenine yolladı.

1971: Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye İşçi Partisi'nin kapatılması için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

1974: Hükümet, Ataş Rafinerisi'ni devletleştireceğini açıkladı.

1975: Yunanistan, Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) üyeliği için resmen başvurdu.

1978: Akkuyu'da yapılması planlanan nükleer santrale çevre köylüler ve Taşuculu balıkçılar karşı çıktı.

1978: Yargıtay, iş kazasında ölen işçinin kusurlu olması halinde mirasçılarının kıdem tazminatı alamayacaklarına karar verdi.

1980: Polis, İzmir İnciraltı öğrenci yurduna baskın yaptı. Açılan ateş sonucu beş öğrenci öldü.

1981: İstanbul Emniyet Müdürlüğü eşcinsel şarkıcıların hiçbirinin sahneye çıkamayacağını açıkladı.

1982: Kan davasından idama mahkum Şahabettin Ovalı'nın cezası infaz edildi.

1984: Urfa'nın adı Şanlıurfa olarak değiştirildi.

1986: Ahmet Altan'ın Sudaki İz adlı romanı muzır bulundu. Altan ve yayımcısı Erdal Öz hakkında dava açıldı.

1986: Haydar Dümen'in 'Cinsel Yaşam 2' adlı kitabı toplatıldı.

1987: İngiltere'de yapılan genel seçimlerden, Margaret Thatcher önderliğinde muhafazakarlar üçüncü galip çıktı.

1989: Bulgaristan'dan göç eden Türklerin sayısı 90 bini buldu.

1990: 14 ocak 1989 tarihinde Mardin'in Yeşilyurt köyünde, köylülere dışkı yedirdiği iddiasıyla yargılanan binbaşı Cafer Tayyar Çağlayan suçlu bulunarak 2.5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

1992: Dini bayramlarda sadece 'Bayram' gazetesinin çıkması geleneği Sabah gazetesi tarafından bozuldu.

1996: Tiyatro sanatçısı Tolga Aşkıner yaşamını yitirdi.

1998: ABD'li yazar Leo Buscaglia yaşamını yitirdi.

