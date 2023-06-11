11 Haziran tarihinde olan olayları sizler için derledik. 11 Haziran tarihinde hangi olaylar oldu? Tarihte bugün neler yaşandı? Tarihte bugün Türkiye ve dünyada yaşanan gelişmeler nelerdir? İşte 11 Haziran tarihinde yaşanan önemli olaylar. Detaylar haberimizde...

11 Haziran Tarihinde Yaşanan Önemli Olaylar

1868: Kızılay, 'Mecruhin ve Marda-yı Askeriyye İmdat ve Muavenet Cemiyeti' adı altında kuruldu.

1910: Fransız okyanusbilimci Jacques Cousteau hayata merhaba dedi.

1913: 31 mart isyanını bastıran Harekat Ordusu'nun komutanı, Sadrazam ve Harbiye Nazırı Mahmut Şevket Paşa öldürüldü.

1919: Mustafa Kemal, kendisini İstanbul'a geri çağıran Vahdettin'e geri dönmeyeceğini bildirdi.

1929: İstanbul'da hayat pahalılığı 1914'ten 1929'a 16 kat arttı.

1930: Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın kurulmasına ilişkin kanun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi.

1933: Cumhuriyet'in ilanının 10'uncu yıldönümünü kutlama kanunu çıkarıldı.

1937: Atatürk, bütün çiftliklerini ve mallarını millete bağışladığını açıkladı.

1940: Norveç iki ay süren direnişin ardından Nazi ordularına teslim oldu.

1954: Zonguldak'ta meydana gelen grizu patlamasında altı işçi öldü, 16 işçi yaralandı.

1960: 27 mayıs öncesi bozulan ekonomik durumu düzeltmek için Hazine'ye yardım kampanyası düzenlendi.

1967: İsrail ve Arap komşuları arasında altı gün süren savaş, Birleşmiş Milletler'in araya girmesiyle sona erdirildi.

1970: Güreşçi Ahmet Ayık, Dünya Şampiyonu oldu.

1973: Güney Afrika'da siyah rektör atanmasını isteyen bin 500 öğrenci üniversiteden uzaklaştırıldı.

1973: Mardin'in Kızıltepe ilçesinde aşiretler arasında çatışma çıktı. Aralarında Adalet Partisi ilçe başkanının da bulunduğu 12 kişi öldürüldü.

1979: Cumhuriyet tarihinin beşinci devalüasyonu yapıldı. 1 dolar 47 lira 10 kuruşa yükseldi.

1981: Sanatçı Bülent Ersoy'un sahneye çıkması yasaklandı.

1982: Türk güzeli Nazlı Deniz Kuruoğlu, Avrupa Güzeli seçildi.

1984: İtalyan Komünist Partisi'nin uzun yıllar genel sekreterliğini yapan Enrico Berlinguer yaşamını yitirdi.

1997: Adalet Bakanı Şevket Kazan, Genelkurmay'ın brifingine katılan Ankara Adliyesi ve DGM'de görevli hakim ve savcılar hakkında soruşturma açtırdı.

1997: Genelkurmay Başkanlığı bünyesinde irticaya karşı Batı Çalışma Grubu oluşturulduğu bildirildi.

1999: Bakanlar Kurulu, 13 mayısta Fazilet Partisi'nden milletvekili seçilen Merve Kavakçı'yı vatandaşlıktan çıkarma kararı aldı. Merve Kavakçı kararın iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle Danıştay'da dava açtı.