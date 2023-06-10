10 Haziran tarihinde olan olayları sizler için derledik. 10 Haziran tarihinde hangi olaylar oldu? Tarihte bugün neler yaşandı? Tarihte bugün Türkiye ve dünyada yaşanan gelişmeler nelerdir? İşte 10 Haziran tarihinde yaşanan önemli olaylar. Detaylar haberimizde...

10 Haziran Tarihinde Yaşanan Önemli Olaylar

1909: Telsizle ilk S.O.S sinyali, Slavonia adlı İngiliz gemisinden verildi.

1910: 'Sadayı Millet' gazetesi başyazarı Ahmet Samim, İstanbul'da öldürüldü.

1916: Osmanlı yönetimindeki Mekke, Arap isyanı sırasında Arapların eline geçti.

1923: Türk dostu Fransız yazar Pierre Loti hayata veda etti.

1927: Gazi Koşusu At Yarışı ilk kez yapıldı. Ankara Hipodromu'ndaki yarışı Mustafa Kemal Paşa da izledi.

1930: Türkiye ile Yunanistan arasında, Ahali Mübadelesi Antlaşması imzalandı.

1935: Mülkiye Mektebi'nin adının Siyasal Bilgiler Okulu olarak değiştirilmesine karar verildi.

1940: Mussolini, Hitler'in yandaşı olarak II. Dünya Savaşı'na girdi.

1946: İtalya'da krallık sona erdi, cumhuriyet ilan edildi.

1949: Devlet Tiyatro ve Operası, TBMM'de kabul edilen yasayla Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak kuruldu. İlk genel müdür, Muhsin Ertuğrul oldu.

1955: Yapımı 2.5 yılda tamamlanan 300 odalı, 500 yataklı İstanbul Hilton Oteli açıldı.

1960: Celal Bayar ve Adnan Menderes yargılanmak üzere Yassıada'ya götürüldü.

1967: İsrail, Gazze Şeridi, Golan Tepeleri, Doğu Kudüs, Batı Şeria ve Sina Yarımadası'nı işgal etti.

1967: ABD'li sinema oyuncusu Spencer Tracy yaşama veda etti.

1987: Eskişehir F-16 uçak motor fabrikası Cumhurbaşkanı Kenan Evren tarafından açıldı.

1993: Dünya Sinemalar Günü, Türkiye'de ilk kez kutlandı.

2000: Suriye Devlet Başkanı Hafız Esad öldü. Yerine 17 Temmuz’da oğlu Beşşar Esad getirildi.

2001: Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'ta düzenlenen 11'inci Dünya Büyükler Boks Şampiyonası'nda, 57 kiloda Ramazan Paliani Dünya Şampiyonu olarak altın madalya kazandı.