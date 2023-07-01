1 Temmuz tarihinde olan olayları sizler için derledik. 1Temmuz tarihinde hangi olaylar oldu? Tarihte bugün neler yaşandı? Tarihte bugün Türkiye ve dünyada yaşanan gelişmeler nelerdir? İşte 1 Temmuz tarihinde yaşanan önemli olaylar. Detaylar haberimizde...

1 Temmuz Tarihinde Yaşanan Önemli Olaylar

1683: Kara Mustafa Paşa komutasındaki Osmanlı orduları, Viyana önlerine geldi.

1736: 23'üncü Osmanlı Padişahı III. Ahmet yaşamını yitirdi.

1798: Napolyon, İskenderiye'ye çıkarak Mısır'ı işgale başladı.

1839: Padişah II. Mahmut öldü; yerine Sultan Abdülmecit geçti.

1911: Kandilli Rasathanesi kuruldu.

1920: Ankara'da subay yetiştirilmek üzere 'Sunuf-u Muhtelife Zabit Namzetleri Talimgahı' açıldı.

1925: İlk piyango, Türkiye Tayyare Cemiyeti Mektepleri yararına düzenlendi.

1926: Türk Ceza Kanunu yürürlüğe girdi. Kanun, 1889 İtalyan Zanardelli Yasası esas alınarak hazırlandı. Yasa, bugüne dek 54 kez değişikliğe uğradı.

1927: İstanbul'dan 16 mayıs 1919'da ayrılan Mustafa Kemal, kurtuluştan sonra ilk kez İstanbul'a gelişinde büyük törenlerle karşılandı.

1927: 500 ve 1,000 liralık banknotlar tedavüle çıkarıldı.

1929: Ankara-İstanbul arasında ilk telefon bağlantısı kuruldu.

1935: Mimar Sinan'ın biyolojik ve morfolojik yapısını incelemek üzere mezarı açıldı.

1945: Bilim ve siyaset adamı Dr. Adnan Adıvar yaşama veda etti.

1955: Bilim ve siyaset adamı Dr. Adnan Adıvar, İstanbul'da hayata veda etti.

1961: İngiltere, Irak işgal edebilir gerekçesiyle Kuveyt'e asker çıkardı.

1964: Fransa Cumhurbaşkanı Charles De Gaulle, Kıbrıs devleti diye bir gerçeğin olmadığını, Ada'da iki ayrı toplumun bulunduğunu, çözümün çifte milliyet temelinde anayasanın yeniden düzenlenmesine dayandığını söyledi.

1968: Nükleer Silahları Sınırlandırma Anlaşması imzalandı.

1971: 'Umut' filmini Cannes Film Festivali'ne izin almadan gönderdiği gerekçesiyle Yılmaz Güney hakkında dava açıldı.

1974: Arjantin Devlet Başkanı Juan Peron öldü; yerine eşi Isabel Peron geçti.

1984: TRT, televizyonda tamamen renkli yayına geçti.

1988: Sovyetler Birliği'nde Komünist Partisi, Gorbaçov'un 'Perestroika' politikasını onayladı.

1989: Siyaset adamı ve diplomat Hasan Esat Işık vefat etti.

1994: Filistin Kurtuluş Örgütü lideri Yaser Arafat, 27 yıllık sürgünden sonra Filistin topraklarına ayak bastı.

1996: Türkiye'nin ilk nükleer reaktörü Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi'nde yapılmaya başladı.

1997: Hong Kong, 156 yıllık İngiliz yönetiminin ardından Çin egemenliğine girdi.

2004: Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin mahkemeye çıkarıldı.