1 Haziran Tarihinde Yaşanan Önemli Olaylar

193: Roma İmparatoru, Didius Julianus suikast sonucu öldürüldü.

987: Hugh Capet, Fransa Kralı seçildi.

1453: Ayasofya'da ilk Cuma namazı, Akşemseddin tarafından kıldırıldı.

1792: Kentucky, ABD'nin 15. eyaleti oldu.

1796: Tennessee, ABD'nin 16. eyaleti oldu.

1831: James Clark Ross, Kuzey Kutbunu keşfetti.

1855: Amerikalı maceraperest ve paralı asker William Walker, Nikaragua'yı ele geçirdi.

1869: Thomas Edison, elektrikli oy verme makinesinin patentini aldı.

1911: Türk Hava Kuvvetleri kuruldu. (Kıtaat-ı Fenniye ve Mevaki-i Müstahkame)

1920: Adolfo de la Huerta, Meksika Devlet Başkanı oldu.

1920: Milli Aşireti Ayaklanması: Milli Aşireti, Fransızlarla iş birliği yaparak, Urfa'da ayaklanma başlattı.

1921: Dr. Şefik Hüsnü Deymer önderliğinde Osmanlı'nın ilk sosyalist mecmuası ''Aydınlık'' yayın hayatına başladı.

1926: ABD'li efsanevi sinema oyuncusu Marilyn Monreo dünyaya geldi.

1929: 1 Kasım 1928 tarihli Yeni Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkındaki Kanun gereğince, devlet muamelelerinde ve kayıtlarda tamamen yeni harfler kullanılmaya başlandı.

1930: Resmi ve özel bütün kurumlarda Arap harflerinin kullanılış izni sona erdi.

1930: İstanbul'da Galata Köprüsü'nde 85 yıldır alınan geçiş ücreti kaldırıldı. Köprü 1845'te açıldığında, geçiş tarifesi yayalar için 5 para, hamallar için 10 para, yüklü arabalar için 5 kuruş, yüklü beygirler için 40 para ve koyunlar için 3 para olarak belirlenmişti.

1938: Atatürk, Savarona yatında kalmaya başladı.

1943: İstanbul Radyosu, radyo müdürü Vedat Nedim Tör gözetiminde bir aylık deneme yayınına başladı.

1958: Fransa'da General Charles De Gaulle başbakan oldu.

1968: Görme ve işitme engelli olmasına rağmen kendini bir yazar ve hatip olarak yetiştirmeyi başaran ve insan iradesinin simgesi olarak saygı gören ABD'li kadın yazar Helen Keller yaşamını yitirdi.

1971: İstanbul Maltepe'de bir evde, Mahir Çayan ile Hüseyin Cevahir tarafından rehin tutulan Sibel Erkan, bir operasyonla kurtarıldı. Çatışmada Hüseyin Cevahir öldü, Mahir Çayan yaralandı.

1973: Yunan hükümeti monarşiyi kaldırarak Cumhuriyet ilan etti.

1974: Kanadalı şarkıcı Alanis Morissette doğdu.

1978: Milliyetçi Hareket Partisi milletvekilleri müftülerin de nikah kıyması için yasa teklifi verdi.

1981: Adalet Ağaoğlu'nun 'Fikrimin İnce Gülü' isimli romanı toplatıldı.

1985: Diyarbakır'ın Ergani ilçesi yakınlarındaki Çayönü höyüğü kazılarında, yaklaşık 9 bin yıl öncesine ait ve içinde insan kafatası bulunan bir yapı bulundu.

2000: İşsizlik Sigortası yürürlüğe girdi. Bu düzenlemeyle zorunlu tasarruf uygulaması sona erdi.

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