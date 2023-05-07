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Büyük İskender'in Şemsiyesi: Büyük İskender, M.Ö. 331 yılında İran kralı Darius III'ü yendiğinde, Darius'un annesi, kız kardeşi ve eşi hüzün ve korku içinde onun önünde diz çökmüştür. İskender, üç kadına saygı göstermiş ve onları koruma altına almıştır. Kız kardeşi, sıcak bir günde İskender'e şemsiye tutarken, İskender'in şemsiyeyi kabul etmesi döneminin savaşçı kültürüne aykırı olduğu için başını bükmüştür. kaynak " Arrian. "Anabasis of Alexander". Penguin Books, 1976".
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Şampiyonun Aşığı: 19. yüzyılda İngiliz boksör Tom Cribb, rakibi Tom Molineaux'u yenerek şampiyon oldu. Fakat bu zaferin ardında, Cribb'in aşık olduğu kızın Molineaux'un da ilgisini çeken bir meydan okuma vardı. Kız, iki boksör arasındaki maçın galibine evleneceğini söylemiş ve bu söz, Cribb'in zaferine büyük motivasyon sağlamıştı. "Ehrlich, George. "Tom Cribb: The Life of the Black Diamond". Methuen Publishing Ltd, 2005".
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Vikinglerin Güneş Taşı: Vikinglerin denizde yön bulmak için kullandığı efsanevi "güneş taşı" yıllarca gizemini korumuştur. Taşın, güneş ışığını polarize ederek gökyüzünde bulutların arkasında kalan güneşi gösterdiği düşünülür. 2018 yılında yapılan bir araştırma, Vikinglerin İzlanda sedefi adı verilen bir minerali güneş taşı olarak kullandığını ortaya çıkarmıştır. "Ropars, G., et al. "Viking Sunstone: Sky Polarization Measurements and a Possible Viking Route to Greenland during Sunset near the Spring Equinox." Philosophical Transactions of the Royal Society A, vol. 376, no. 2117, 2018".
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Charles Darwin'in Yemekli Keşifleri: Evrim teorisinin babası olan Charles Darwin, bilim dünyasına büyük katkılarda bulunmuş olmasına rağmen, aynı zamanda ilginç bir yeme alışkanlığına sahipti. Darwin, keşfettiği her hayvanı tatmak için yemeye çalışırdı ve bu uğurda armadillo, kaplumbağa ve büyük kara akrep gibi pek çok egzotik hayvanı denemiştir. "Browne, Janet. "Charles Darwin: Voyaging." Pimlico, 1995".
Yenigün Haber Merkezi