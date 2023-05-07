Charles Darwin'in Yemekli Keşifleri: Evrim teorisinin babası olan Charles Darwin, bilim dünyasına büyük katkılarda bulunmuş olmasına rağmen, aynı zamanda ilginç bir yeme alışkanlığına sahipti. Darwin, keşfettiği her hayvanı tatmak için yemeye çalışırdı ve bu uğurda armadillo, kaplumbağa ve büyük kara akrep gibi pek çok egzotik hayvanı denemiştir. "Browne, Janet. "Charles Darwin: Voyaging." Pimlico, 1995".