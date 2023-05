Vikinglerin Güneş Taşı: Vikinglerin denizde yön bulmak için kullandığı efsanevi "güneş taşı" yıllarca gizemini korumuştur. Taşın, güneş ışığını polarize ederek gökyüzünde bulutların arkasında kalan güneşi gösterdiği düşünülür. 2018 yılında yapılan bir araştırma, Vikinglerin İzlanda sedefi adı verilen bir minerali güneş taşı olarak kullandığını ortaya çıkarmıştır. "Ropars, G., et al. "Viking Sunstone: Sky Polarization Measurements and a Possible Viking Route to Greenland during Sunset near the Spring Equinox." Philosophical Transactions of the Royal Society A, vol. 376, no. 2117, 2018".