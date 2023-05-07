Asur İmparatorluğu'nun başkenti Ninova'da yer alan bu kütüphane, M.Ö. 7. yüzyılda Asur kralı Asurbanipal tarafından kurulmuştur. Asurbanipal, döneminin en bilgili hükümdarlarından biri olarak kabul edilir ve yazılı eserlere büyük değer atfederdi. Bu nedenle, imparatorluğun dört bir yanından topladığı kil tabletleri kütüphanede saklamıştır.

Ninova Kütüphanesi'nde, Asur İmparatorluğu'nun tarihine, kültürüne, dini ve bilimsel bilgilere ışık tutan yaklaşık 30.000 kil tablet bulunuyordu. Bu tabletler arasında, tıp, matematik, astronomi ve edebiyat alanlarında eserlerin yanı sıra, yasalar ve yönetmelikler gibi hukuki belgelere de rastlanır.

M.Ö. 612 yılında yaşanan Ninova'nın düşüşüyle birlikte kütüphane de zarar görmüş ve unutulmuştur. 19. yüzyılın ortalarında, İngiliz arkeologlar tarafından yapılan kazılar sonucu Ninova Kütüphanesi'nin kalıntılarına ulaşılmış ve büyük bir bilgi hazinesi keşfedilmiştir.

Ninova Kütüphanesi, insanlık tarihinin ilk kütüphanelerinden biri olarak, bilgi ve kültürün korunması ve aktarılması açısından büyük bir öneme sahiptir. Bu önemli yapı, günümüzdeki modern kütüphanelerin ve bilgiye değer veren kültürün köklerini gözler önüne sermektedir.

Yenigün Haber Merkezi