Organizatörlerden Nedim Hondo, geleneksel iftar programının 9'uncusunu düzenlemekten mutluluk duyduklarını belirtti. Hondo, katılımcılar arasında Bosna Hersek'in birçok şehrinden ve komşu ülkeler Sırbistan, Karadağ ve Hırvatistan'dan gelen gençlerin de yer aldığını ifade etti.

Diğer organizatör Hana Omerika ise, "9 yıldır Mostar Köprüsü altında iftar düzenliyoruz. Bosna Hersek ve bölgeden oruç tutanları misafir etmekten mutluluk duyuyoruz" dedi. Etkinlik, bölgedeki oruç tutanlar için büyük bir buluşma noktası oldu ve katılımcılar, tarihi ve güzel Mostar Köprüsü'nün etkileyici manzarası eşliğinde iftarlarını açtılar.

Kaynak:AA