CHP Yurtdışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tahsin Tarhan, ret oranı %50’ye ulaşan schengen vize başvuruları hakkında Dışişleri Bakanlığını uyardı.

Tur şirketlerinin ve dış ticaret firmalarının zarara uğradığını, eğitim ve sağlık hizmetleri için Avrupa’ya gitmesi gereken vatandaşlarımızın mağdur olduğunu belirten Tarhan, “yeni Dışişleri Bakanımızın gündeminde, vatandaşlık verilen sığınmacılar yüzünden vize alamayan Türk vatandaşları var mı?” diye sordu. Schengen vize krizinin siyasi bir kriz olduğunu ifade eden Tarhan, sorunun çözümünün de siyasetle olacağını belirtti.

Tarhan, “Kontrolsüz biçimde ülke sınırlarımıza girerek, Avrupa Birliği ülkelerine iltica etmek isteyen sığınmacılara, Türk vatandaşlığı verilmesi yeni bir kriz yarattı.” dedi.

İTİBAR ŞATAFATLA OLUNMUYOR

Konuyla ilgili yazılı basın açıklaması yapan CHP Yurtdışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tahsin Tarhan açıklamalarını şöyle sürdürdü;

“Türkiye’nin ihracatının %40’ı Avrupa ülkelerine yapılıyor. İhracatı belli seviyede olan iş insanları yeşil pasaport alabiliyor, ancak kotayı dolduramamış olan iş insanlarının, ikili görüşmeler ve anlaşmalar yapmak, fuar organizasyonlarına katılmak için Avrupa’ya giderken schengen vize başvurusu yapması gerekiyor. Şimdiye kadar yaptıkları masraflar, sırf vize sorunu nedeniyle boşa gitti. Bu durum yatırımcımızın, sanayicimizin zarar etmesine ve itibarının zedelenmesine neden oldu.

Keza tur şirketlerinin iş hacimlerinin de %80 düştüğü görülüyor. Avrupa’ya seyahat etmek isteyen vatandaşlarımız da mağdur oluyor. Eğitim ve sağlık hizmetleri nedeniyle Avrupa’ya giden vatandaşlarımızın eğitimleri yarıda kaldığı gibi, sağlık ihtiyaçları da aksıyor. Dışişleri Bakanlığı neyi bekliyor, anlamak mümkün değil. Konuyla ilgili çözüm sunmaları gerekiyor. İtibardan tasarruf olmaz diyorlardı. İtibar, har vurup harman savurmakla olmuyor, bir ülkenin itibarı pasaportuyla belli olur. Şimdiye kadar %10 civarında olan schengen vize ret oranı %50’ye ulaşıyorsa, itibarınızın ne durumda olduğu buradan anlaşılıyor. Gösterişle, şatafatla itibarlı olunmuyor.”

“SANATÇILARIMIZ SIĞINMACI GİBİ KAPIDAN DÖNÜYOR”

“7 milyon yurtdışında yaşayan vatandaşımız var. Üstelik 5 milyonun üzerinde vatandaşımız Avrupa’da yaşıyor. Özellikle bayram tatillerinde, Avrupa’daki vatandaşlarımız Türkiye’ye geldiği gibi, Türkiye’den Avrupa’ya da gidenler olurdu ve akrabalarıyla buluşurlardı. Ancak bu yıl vize kriziyle karşılaşmış durumdalar.

Keza Sanatçılarımız her yıl yurt dışındaki vatandaşlarımızla buluşur, konser verirlerdi. Şimdi onların da konserlerinin vize sorunu nedeniyle iptal edildiği görülüyor. Şimdiye kadar hiç böyle bir şey yaşamamıştık. Türkiye’nin sanatçıları dünya ölçeğinde tanınmışlığı olan isimlerdir. Bugün Volkan Konak gibi bir isme Avrupa’dan vize çıkmıyorsa, büyük bir utanç kaynağıdır.”