Tapu işlemlerini gerçekleştirmek isteyenler, "Tapu işlemleri ne kadar mal olur?" sorusunun cevabını merak etmektedirler. İş yeri ya da konut almak isteyen kişilerin en fazla araştırdığı konuların başında tapu masrafları gelmektedir. Peki, tapu işlemleri ne kadara mal olur? 500 bin liralık evin tapu masrafı ne kadar? Tapu işlemleri ile ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. Detaylar haberimizde.

Tapu İşlemleri Ne Kadara Mal Olur?

Tapu harcı, tapuda beyan edilmiş durumda olan satış tutarının % 2 oranındadır. Başka bir deyişle, gayrimenkulün tapuda beyan edilmiş olan ücretinin yüzde 4'ü kadar ödenme durumu söz konusudur.

500 Bin Liralık Evin Tapu Masrafı Ne Kadar?

500 bin liralık evin tapu masrafı, alıcı ve satıcı ayrı ayrı 500.000 x %2= 10 bin TL olacak şekilde toplamda ise 20 bin TL'dir.

Tapu Devri İçin Gerekli Belgeler

-Tapu aslı ve fotokopisi

-TC kimlik numarası net gözükecek şekilde nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi

-Alıcıya ait son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf

-Mülkün bulunduğu belediyeden alınan rayiç bedeli gösteren belge

-Taşınmazlar üzerinde yetkili biri varsa bunu ispatlayacak vekaletname

-Zorunlu deprem sigortası belgesi