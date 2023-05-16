Dehidrasyon: Dehidrasyon, vücuttaki sıvı miktarının azalmasıdır. Bu durum, tansiyonu düşürebilir çünkü sıvı azalması, kan hacmini azaltır ve dolayısıyla kan basıncını düşürür. Dehidrasyon, aşırı terleme, ishal, kusma veya yetersiz sıvı alımı gibi nedenlerle ortaya çıkabilir.

Kan kaybı: Kan kaybı, tansiyon düşüklüğünün önemli bir nedenidir. Kan kaybı, travma, ciddi yaralanma, anemi veya ameliyat gibi nedenlerle ortaya çıkabilir. Kan hacmindeki azalma, kan basıncını düşürür.

Kalp problemleri: Kalp, kan basıncını düzenleyen en önemli organdır. Kalp krizi, kalp yetmezliği veya kalp ritim bozuklukları gibi kalp problemleri, kan basıncını düşürebilir.

İlaçlar: Bazı ilaçlar, tansiyon düşüklüğüne neden olabilir. Özellikle yüksek tansiyon, kalp hastalığı veya depresyon gibi durumlar için kullanılan ilaçlar, tansiyonu düşürebilir.

Hamilelik: Hamilelik sırasında, kan basıncı düşük olabilir. Bu durum, normaldir ve genellikle hamileliğin son dönemlerinde düzelir.

Beslenme: Beslenme alışkanlıkları, tansiyonu etkileyebilir. Yetersiz beslenme veya açlık, tansiyonu düşürebilir.

Stres: Stres, vücudun birçok işlevini etkiler ve tansiyonu düşürebilir.

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