“Eğitim sektöründe çalışan bir kadın yönetici olarak kadın istihdamına ağırlık vermeye çalıştığımızı söylemek isterim. “ açıklamasında bulunan Tansel Saatçioğlu “Kurumumuza başvuru yapan kadınlarla yaptığım görüşmelerde, eğitimde eşitsizlik ve sosyokültürel engeller, işe alımlarda ve iş bölümünde toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılık, ücretlendirmede farklılık, çalışma hayatında doğurganlık ve hamilelik dönemleri, kadınların ev ve aile yaşamında üstlenmeleri gerekli görülen ev işleri, çocuk ve yaşlı bakımı gibi konular neticesinde ortaya çıkan iş-aile çatışması, kadınların yükselmelerindeki sorunlar arasında bulunan engel, psikolojik taciz (mobbing) ve cinsel tacizi; kadınların çalışma hayatında karşı karşıya kaldıkları başlıca sorunlar olarak gözlemliyorum” dedi.

Kadınların iş dünyasındaki yerini de aktaran Tansel Saatçioğlu “Beni umutlandıran gelişmeler de var. Biliyoruz ki kadınların iş hayatındaki yeri her şeye rağmen gün geçtikçe sağlamlaşıyor. Yapılan araştırmalara göre hem kadınların iş hayatına katılmasında hem de kadın yönetici kademesinde ciddi oranda artış olduğu gözleniyor. Kadınların iş hayatında etkin olduğu ülkelerde, büyüme hızı da o oranda artıyor. Bunun için yıllardır çalışan bir kadın olarak iş hayatına atılan tüm kadınlara şunu söylemek istiyorum: ‘Yılmak yok, bu ülkenin bizlere ihtiyacı var.’ Açıklamasında bulundu.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi