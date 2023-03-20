Koskoca 45'e bakınca Valencia'nın cılız tehlikesinden başka bir aksiyonu yoktu Fenerbahçe'nin. Yenilen gol evlere şenlikti daha maçın ilk dakikalarında. Jesus'un yaptığı rotasyon, her oyuncusunu rekabete hazırlaması filan iyi de Serdar Aziz, Arda Güler, Miha Zacj, Emre Mor hala daha, “Perşembe yoruldular diğerleri oynasınlar” mantığıyla klübedelerse vah Fenerbahçe teknik heyetinin haline!

Galatasaray'ın tam 14 hafta sonra kaybetmesi, Alanyaspor'un Ersun Yanal gibi bir taktik uzmanıyla değişik bir hava yakalaması, üstüne üstlük şampiyonluğa giderken her futbolcun daha fazla yorulmasının, daha çok ter akıtmasının gayet normal karşılanacağı bir ortamda yukarıda saydığım üç-dört kilit oyuncunun; "Yoruldular, dinlensinler" gibi günümüz futbolunun çok uzağında kalan çağ dışı bir anlayışla ilk 11'den mahrum kalması taktiksel açıdan kesinlikle doğru değildi.

Ancak, herşeye rağmen Jesus'un aldığı en akla ziyan hatası Samuel varken, hocanın tercihini Sevilla maçında olduğu gibi yine Oosterwolde'den yana kullanmasıydı. Sevilla karşılaşmasında takımının sol kanadını tıkayan Hollandalı futbolcunun oyununa kenarda seyirci kalıp çözüm üretemeyen Portekizli hoca aynı hatayı yaparak neyi hesap etmiş olabilirdi? Son haftalarda Osayi'yi görmezden gelen tecrübeli teknik adamın bu haksız kararına Tanrı’nın bile gönlü razı olmadı ki 17'de sakatlanan Oosterwolde'nin yerine oyuna giren isimdi Osayi Samuel. Klasik deyimle hayırlı sakatlık olmuştu Hollandalının oyunu terk edişi. Perşembe günü Avrupai futbol oynayan bir takımın Pazar akşamında amatör ligi seviyesinde oyun ortaya koyması Fenerbahçe adına pek de iyiye işaret değildi. İlk devre yok yere israf olmuştu hocanın yaptığı bariz hatalı tercihlerle.

JESUS’un FAYDASIZ KARARLARI

İkinci yarının ilk düdüğünün çalması Jesus'un kenardan adeta yüksek sesle; "Ben büyük bir hata yaptım, yeni değişikliklerle ısrarımdan vazgeçiyorum” demesi gibiydi. Arda'yı düşünmemesine rağmen aynı anda üç oyuncu değişikliği yapması çok geç de olsa doğru bir aksiyondu.

Ersun Yanal takımı öne geçse de oyunun ilerleyen süresinde ikinci golü bulmayı isteyen bir hoca değildi. Jose Mourinho'nun dünya futbol literatürune kazandırdığı; "Defansına otobüs çeken" teknik adam olmayı tercih edince, Jorge'nin ikinci yarının başında yaptığı değişikliklere cevap bulacak taktiksel anlayışı geliştiremedi.

Fenerbahçe çok zor bir eşiği aşmayı başardı. Bence bunun ilk dokunuşunu sakatlığa müdahale eden yine bilinen söylemle futbol ilahları, ikinci dokunuşu hatasını anlayıp yaptığı doğru değişikliklerle Portekiz'li teknik adam ve üçüncü dokunuşu da Enner'e yapılan ince penaltıyı çok iyi süzen Var hakemleri yaptı.

Gecenin Notu: Herseyden önce forvet futbolcuları arasında iyi ki Enner Valencia var. Ayrıca o sakat ayakla son dakikalarda defansına yardım edişi de takdire değerdi doğrusu. Ve Jorge Jesus.....Kalan haftalarda Serdar Aziz'den, Arda Güler'den, Emre Mor'dan, Osayi Samuel'den daha fazla yararlanmak hatta bu oyuncuları 11'de oynatmak zorunda. Miha Zacj için yazacağım tek ve net cümle ise ancak taktik tahtasına ilk yazılacak isim olduğudur. Ve elbette Arda. Artık hep 11'de oynamalı kalan haftalarda.