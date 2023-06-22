Kılıçdaroğlu'nun "Değil 6'lı Masa, Türkiye'nin aydınlığa çıkması için gerekirse 16'lı Masa kuracağım" sözlerini eleştiren Özcan, "Bu konuşmadan sonra şöyle kaba bir hesap yaptım. Biz 6'lı masada bulunan kendimiz ve İYİ Parti hariç, oylarının toplamının %1 bile ettiğine emin olmadığım 4 partiye 35 Milletvekili verdik. Masa 16'ya çıkarsa; 35 bölü 4, çarpı 16, eşittir 140 Milletvekili vermemiz gerekecek. Sayın Genel Başkan hesap uzmanı ama ben 16'lı masanın siyasi maliyetini bir daha hesaplamasını tavsiye ediyorum" demişti.

Sivri çıkışları sonrası Özcan'ın CHP'de kalemi kırıldı. CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) kararı ile Özcan, kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi.