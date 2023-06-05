Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Cumhurbaşkanlığı seçimlerini Erdoğan’ın kazanmasının kesinleşmesinin ardından "Sayın İmamoğlu derhal CHP'nin başına geçmelidir." diyerek İmamoğlu'na partinin başına geçme çağrısı yapmıştı. Özcan, CHP'de yeni MYK'nın belirlenmesinin ardından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Tanju Özcan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"CHP’nin yeni MYK sını inceledim. 1-2 isim dışındaki arkadaşların isimlerin Faik Öztrak, Tuncay Özkan, Oğuz Kaan Salıcı ve Engin Özkoç tarafından belirlendiği mesajını aldım. Bu mesaj başta Sn Ekrem İmamoğlu'na verilmiştir. Ben ve benim gibi değişim isteyenlerde payını almıştır.Bu liste bir hodri meydan çıkışıdır. Siyasi bir resttir. Ben bu resti görüyorum. Mevzu memleket ise koltuk teferruattır!"

YENİGÜN HABER MERKEZİ