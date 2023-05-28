YSK Başkanı Ahmet Yener'den Yeni Açıklama YSK Başkanı Ahmet Yener'den Yeni Açıklama

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Tarihi çağrımdır, İmamoğlu derhal CHP'nin başına geçmelidir" ifadelerini kullandı.

Tanju Özcan'ın Twitter hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Sn Kılıçdaroğlu”na emekleri için teşekkür ederiz..ama kendisini yanıltan,özellikle ilk turda yanlış yönlendiren,o gitsin de biz gelelim diyen 3-5 zavallı, kendi menfaatlerini,ülke menfaatlerinin önüne koyan,yakın çevresindeki yalaka takım kaybetmiş ve ettirmiştir. Tarihi çağrımdır!!! Sn İMAMOĞLU derhal CHP nin başına geçmelidir.NOKTA"

YENİGÜN HABER MERKEZİ