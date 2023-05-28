Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Tarihi çağrımdır, İmamoğlu derhal CHP'nin başına geçmelidir" ifadelerini kullandı.

Tanju Özcan'ın Twitter hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Sn Kılıçdaroğlu”na emekleri için teşekkür ederiz..ama kendisini yanıltan,özellikle ilk turda yanlış yönlendiren,o gitsin de biz gelelim diyen 3-5 zavallı, kendi menfaatlerini,ülke menfaatlerinin önüne koyan,yakın çevresindeki yalaka takım kaybetmiş ve ettirmiştir. Tarihi çağrımdır!!! Sn İMAMOĞLU derhal CHP nin başına geçmelidir.NOKTA"

YENİGÜN HABER MERKEZİ