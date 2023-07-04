Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Habertürk'te görüntülü bağlandığı canlı yayında, "Seçimi kaybeden sayın genel başkan ve ekibine karşı yürüyorum. Yanlış politikalar ürettiler. Kimse sorumluluktan kaçmasın. Biz seçim kaybedilmiş diyoruz ama sayın Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısını izledim, hiçbir şey olmamış gibi, büyük başarılar elde edilmiş gibi havalar içerisinde" ifadelerini kullandı.

Özcan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Kılıçdaroğlu Büyük Başarılar Elde Edilmiş Gibi Havalar İçerisinde

Seçimi kaybeden sayın genel başkan ve ekibine karşı yürüyorum. Yanlış politikalar ürettiler. Kimse sorumluluktan kaçmasın. Biz seçim kaybedilmiş diyoruz ama sayın Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısını izledim, hiçbir şey olmamış gibi, büyük başarılar elde edilmiş gibi havalar içerisinde. Herşey yanlıştı. 6'lı Masa'nın kurulması yanlıştı. 4 partiye o kadar milletvekili verilmesi yanlıştı. Toplumun gerçek sorunlarıyla ilgili tespitler ortaya konulamadı. HDP'nin peşine katılıyor imajına çok büyük katkı verdiler söylemlerinde. Atatürk'ten hiç bahsetmediler. Ortak manifestoda Atatürk'ün resmini dahi kullanmadılar. 8 tane Cumhurbaşkanı yardımcısı, insanlar güvenemedi. Salona bile hangi sırayla gireceklerine yarım saatte karar verdiler. İnsanlar el mecbur gidip Tayyip Erdoğan'a oy verdiler.

Genel Merkeze Vardığımda Halka Çağrıda Bulunacağım

Yaklaşık 135 kilometrelik yolum kaldı. Genel merkeze yaklaştığımda halka çağrıda bulunacağım. 'Beni genel merkezin önünde bekleyin' diyeceğim. Orada büyük bir kitle beni karşılarsa genel merkez bu mesajları alacaktır. Şu an çok sayıda milletvekili ve belediye başkanı aradı. 'Haklısın, doğru bir şey yapıyorsun' diyorlar. Bazıları itiraf ediyor 'Bizim senin kadar cesaretimiz yoktu' diyor. Bir tek kişi arayıp da 'yanlış yapıyorsun' demedi. Bana onbinlerce mesaj geliyor. Bir telefon dışında 'sen haksızsın' diyen bir Allah'ın kulu çıkmadı.

Sayın Kılıçdaroğlu Lafta Demokrat

AKP'yi tek adam düzeniyle suçluyoruz. Doğru da söylüyoruz. Erdoğan kendi partisinde ve ülkede tek adam rolünde. Sayın Kılıçdaroğlu lafta demokrat. O da parti içerisinde tek adam. Beni tedbirli olarak disipline veriyor. Suçlama bile belli değil. Bu bile bana yazılı olarak bildirilmiyor. Adaletten bahsediyor, adalet için yürüyor, 22 yaşından bu yana CHP'nin her aşamasında bulunan bir kardeşinin bir buçuk yıldır telefonunu açmıyor, maillerine, mektuplarına cevap vermiyor. Benimle görüşmeyi reddediyor. Atatürkçüyüm, 6 Ok'a sonuna kadar sahip birisiyim. Benim gibilerinden rahatsız . O Canan Kaftancıoğlu gibi 2. Cumhuriyetçilerle, Sorosçularla yürümek istiyor.