Türk pop müziğinin kalplerde taht kurmuş isimlerinden Tanju Okan'ın, duygu dolu melodileri ve etkileyici sözleri ile yıllar boyu unutulmayan 'Kadınım' şarkısı, hayranlarının ve müzikseverlerin zihninde hala sorularla dolu bir yer kaplıyor. Bu büyülü eserin ardındaki hikaye, ne yazık ki Okan'ın 1996'daki vefatı ile birlikte yarıda kalmış gibi görünüyordu. Fakat sonunda bu efsane şarkının hikayesi aydınlandı. Peki, Tanju Okan'ın bu derin aşk hikayesini ne hale getiren Zerrin Erdoğan kimdi? Ailelerinin aşklarına karşı çıkmaları ve Zerrin'in Amerika'ya gönderilmesi sonrasında Tanju Okan'ın içki ile olan ilişkisi nasıl derinleşti? Ve en önemlisi, bu dram dolu hikayeden nasıl böyle bir efsane şarkı doğdu? İşte bu soruların yanıtları ve daha fazlası, Tanju Okan'ın hikayesi ve 'Kadınım'ın doğuşu üzerine yeni bir bakış açısı sunuyor

Tanju Okan'ın Efsaneleşmiş 'Kadınım' Şarkısının Hikayesi

Türk pop müziği tarihine adını altın harflerle yazdıran efsane isimlerden biri olan Tanju Okan'ın, kendi yaşam öyküsünün derinliklerinden gelen ve yıllar boyunca gizemini koruyan 'Kadınım' şarkısının hikayesi nihayet ortaya çıktı.

Tanju Okan ve Zerrin Erdoğan Arasındaki Aşk

Kariyerinin zirvesinde olan Tanju Okan, Zerrin Erdoğan adlı genç bir kadına yoğun bir şekilde aşık olmuştu. Zerrin, Türkiye'nin önde gelen ailelerinden birinin kızıydı. Ailenin bu ilişkiye karşı çıkmış olması, Okan ve Erdoğan'ı gizli bir ilişki yaşamak durumunda bıraktı. Ancak, ilişkileri ailenin fark etmesi üzerine, Zerrin Amerika'ya gönderildi.

Tanju Okan'ın Alkolle İlişkisi

Zerrin'in ayrılışı sonrasında Tanju Okan, içkiyle olan ilişkisini daha da derinleştirdi. Bu dönemde, yeni boşanmış olan yakın dostu Mehmet Teoman da Okan'a her gün eşlik etmekteydi.

'Kadınım' Şarkısının Doğuşu

Bir gün eve döndüklerinde, Okan'ın o dönemki duygusal hali Teoman'ı ilham verdi ve 'Kadınım' adlı eseri yazmaya başladı. Sabaha karşı şarkıyı tamamlayan Teoman, Okan'ı hemen uyandırdı ve okumasını istedi. Okan, şarkıyı okuduktan sonra, üzerinde hiçbir değişiklik yapılmadan kayda alındı ve 'Kadınım', bu hüzünlü aşk hikayesinin simgesi oldu.

Aşklarının Sonu ve Okan'ın Anısına

Bu ayrılıktan iki yıl sonra aşıklar, tüm engelleri aşarak bir araya gelmiş ve evlenmişlerdi. Ancak bu evlilik sadece 14 ay sürdü. Okan'ın aramızdan ayrılışının 27. yılında, bu hüzünlü hikayeyi ve onun unutulmaz eserini anıyoruz

Yenigün Haber Merkezi