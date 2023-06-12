Atatürk Kültür Merkezi, 16-17-18 Haziran tarihlerinde hem görsel hem işitsel bir şölen olan Tangopera müzikaline ev sahipliği yapıyor. İstanbul Devlet Tiyatrosu’nun sahneleyeceği müzikal, Beyoğlu’ndaki eski bir handa dostluk, vefa ve bağlılık üzerine eşsiz bir hikâye sunuyor. Ragıp Ertuğrul ve Gökay Genç’in kaleme aldığı müzikali Elif Erdal yönetiyor. Müziklerine Burhan ve Gökhan Şeşen kardeşlerin imza attığı gösterinin dekor ve kostüm tasarımı Şirin Dağtekin Yenen’e, ışık tasarımı Akın Yılmaz’a, koreografisi Filiz Dursunoğlu’na, dramaturjisi ise Günay Ertekin’e ait.

Müzikalde, Yıldırım Gücük (Turgut Bey), Ahenk Demir (Madam Ani), Kemal Topal (Hüseyin Efendi), Sevinç Erol (Şadıman Hanım), Murat Yatman (Ulvi Paşabey), İrem Alnıaçık (Hale), Evren Akyürek (Kenan), Ferhat Işıktaş (Pedro), Ecem Alpay (Belgin), Kemal Aydın Sezgin (Fikret), Ceren Narinoğlu (Funda Aşkın), Burhan Yıldız (Asım), Mustafa Çirkin (Aloş) ve Ege Sezer (Hakan) güçlü oyunculuklarıyla göz dolduruyor. 20’yi aşkın dansçının da yer aldığı müzikalde, orkestrayı şef Rahim Ozan Demir yönetiyor.

Tangopera Hakkında

Beyoğlu’nda eski bir han, zamana meydan okuyarak ayakta durmakta ve birbirinden renkli kiracılarına ev sahipliği yapmaktadır. Han sahibi Turgut Bey’in kızı evlenmek üzeredir ve herkesi tatlı bir telaş sarmıştır. Ancak bu sevinç kısa sürede yerini endişeye bırakır çünkü tüm kiracıları etkileyen kötü bir haber yayılır: Yaşadıkları tarihi han bir eğlence mekanına çevirilecek ve her biri yerinden olacaktır. Bu haber yetmezmiş gibi terslikler de üst üste gelir. Tüm bu zorluklara bir hal çaresi ararken; dostlukları, vefaları, bağlılıklarıyla sınanırlar.