Anadolu yakasının sevilen sahnesi Tamirane Akasya, pop, caz ve alternatif müziğin önde gelen isimlerini ağırlamaya devam ediyor. 10 Mart Cuma akşamı Müge Zümrütbel güçlü sesi ve dinleyenleri unutulmaz anlara götüren “Karışık Kaset” projesiyle 11 Mart Cumartesi akşamı ise “Kafası Karışık Kontrtenor” adını verdiği performansı ile Nuri Harun Ateş Tamirane Akasya sahnesine konuk oluyor.

Müge Zümrütbel “Karışık Kaset”

Geçmişte Zerrin Özer, Nilüfer ve Sertab Erener gibi büyük seslere vokalistlik yapan, 2015 yılında yayınladığı solo albümü ile solo kariyerine adım atan ve ‘Sefirin Kızı’, ‘Emanet’ gibi sevilen dizilerin şarkılarını seslendiren Müge Zümrütbel, canlı performansıyla da dinleyenlerin beğenisini topluyor. Müge Zümrütbel, 80’li ve 90’lı yılların o dönemde birbirine kavuşmak için büyük uğraş veren sevgililerin, gençlerin, ayrılık acısı yaşayanların, yolcuların kısacası hepimizin kendinden bir parça bulabileceği karışık kaset geleneğinden ilham alarak hayata geçirdiği “Karışık Kaset” adını verdiği projesi, 80’li ve 90’lı yılların sevilen şarkılarından oluşan repertuvarı ile 10 Mart Cumartesi akşamı Tamirane Akasya sahnesinde müzikseverlerle buluşuyor.

Nuri Harun Ateş “Kafası Karışık Kontrtenor”

Dünyadaki sayılı kontrtenorlardan biri olan, her performansında sürprizleri ve etkileyici sesiyle izleyenleri büyüleyen Nuri Harun Ateş, “Kafası Karışık Kontrenor” konseptinde seslendirdiği aryaları Türk Pop ve Türk Sanat Müziği’nin en sevilen şarkılarıyla bambaşka bir şekilde buluşturarak farklı müzik türlerini bir araya getirdiği renkli performansı ile 11 Mart Cumartesi akşamı Tamirane Akasya sahnesine konuk oluyor. (YHM)