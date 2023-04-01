Çocuklar Duymasın dizisinin efsane başrol oyucusu Tamer Karadağlı, ev sahibiyle eksik kira nedeniyle mahkemelik oldu. Ev sahibi tarafından icra takibi başlatılan Karadağlı'nın evi boşaltması için dava açıldı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Karadağlı'nın Göktürk'teki lüks bir sitede yaşadığı evden tahliyesi için İstanbul Adliyesi'ne dava açıldı. Avukat Yasemin Kumbaracıbaşı ünlü aktör hakkında kiralarını eksik ödediği gerekçesiyle icra takibi de başlattı.

RAYİÇ BEDELE GÖRE KİRA TESPİT DAVASI AÇTI

Ev sahibi açtığı davada Karadağlı'nın 10 bin 500 TL kira ödediği, bu paranın rayicin çok altında kaldığı ifade edildi ve evi tahliye edene kadar Karadağlı'nın rayiç bedele göre yani 55 bin TL ödeme yapması için bir de kira tespit davası açtı.