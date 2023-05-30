BMW Türkiye, bu yıl ikinci kez düzenlenen CI Bloom’da yer alarak fuara özgün hazırlanan Yeni BMW iX1 standına ev sahipliği yapıyor. Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Rumeli Salonu’nda 1-4 Haziran tarihleri arasında düzenlenen ve Türkiye çağdaş sanatını odağına alan fuarı CI Bloom’da, bu kez BMW’nin tamamen elektrikli kompakt SAV modeli Yeni BMW iX1 sergileniyor. Art On İstanbul sanatçılarından Kerem Giriş’in özel cam tasarımı ‘Dream Away’ ile sergilenen Yeni BMW iX1, tematik olarak doğadan gelenin doğaya gideceği mottosundan yola çıkan ve bu dönüşümü şehir dinamizmi ve özgürleşmeyle örtüştüren bir enstalasyon oluşturuyor.

BMW için CI Bloom’a özel tasarlanan sergileme konseptinde, iX1’in dinamik yapısıyla birleşen temiz enerji kullanımını vurgulayan Kerem Giriş’in yalın ve güçlü tasarımında, iX1’in iki yanına yerleşen lamine cam üzeri folyo, huş ağacı su kontrası kullanılarak farklı ölçülerde hazırlanan platformun bir tarafı doğayı diğer tarafı ise aktif ve dinamik şehir yaşamını temsil ediyor. Giriş’in “Dream Away” adını verdiği çalışmada, ilhamını doğadan alan ama aynı zamanda şehirli iX1’in, doğanın ona verdiği özgürlük alanından taviz vermeden, şehrin dinamizmine ayak uydurması işleniyor.

BMW Türkiye, geçtiğimiz yıl CI Bloom’a ilk kez tamamen elektrikli BMW iX modelini, multidisipliner sanatçı Can Büyükberber’in otomobil için özel olarak tasarladığı, görsel ve işitsel deneyimi bir arada sunan sanat eseri Monolit ile katılmıştı.

Yeni BMW iX1 Hakkında

Üçüncü nesliyle daha büyük bir tasarıma kavuşan Yeni BMW iX1 xDrive30, ön ve arka aksta yer alan elektrik motorları sayesinde 313 beygir güç ve 494 Nm tork üretiyor. Dört tekerlekten çekiş özelliğiyle şehir içi ve şehir dışında konforlu bir sürüş vadeden Yeni BMW iX1, 0’dan 100 km/s hıza sadece 5.6 saniyede ulaşıyor. WLTP normlarına göre tam şarj ile yaklaşık 440 km menzile sahip olan Yeni BMW iX1 xDrive30, 130 kW DC Şarj gücü ile 29 dk’da yüzde 80 batarya doluluğuna ulaşabiliyor.

Kerem Giriş Hakkında

Kerem Giriş, camı ana medyum olarak kullanır. Amacı ürettiği eserleri yarı çıplak hale getirmektir. Bu sayede kullanılan mekâna uyum sağlayan eserler, yeni bir görme biçimi ve deneyim alanı ortaya koyar. Bu doğrultuda Kerem Giriş, mekânın belleğini kullanarak hem akışkan hem de yalın ve güçlü olan cam ile zaman kavramına da değinerek performatif imalarda bulunur. Cam aynı zamanda doğal ve sonsuza kadar dönüştürülebilir bir maddedir, her eserin kendine özgü bir anlatısı olduğu gibi camın kendi yaşam öyküsü de sanatçıya ilham verir.

Yenigün Haber Merkezi