Öyle ki fiyatlamalar bu beklentinin gerçekleşme ihtimalinin %90’ın üzerinde olduğuna işaret ediyor. Diğer bir ifade ile bu ölçekte bir artırım tamamen fiyatlanmış durumda. Dolayısıyla faiz kararından ziyade Fed’in gelecek dönemlere ilişkin vereceği sinyaller daha fazla öne çıkacaktır. Bu noktada piyasa beklentisi yapılacak artırım ile birlikte faiz artırımı döngüsünün sona ereceği ve Fed’in yılın son çeyreğinde indirimleri gündemine alacağı yönünde.

Geçmiş dönemlerde enflasyonu kontrol altına almak için atılan adımlarda politika faizi enflasyon rakamını geride bıraktığında Fed’in faiz artırımlarına son verdiğini görüyorduk. Dolayısıyla bugün yapılması muhtemel artırımla birlikte faiz artırımı döngüsünün sona erme ihtimali son derece yüksek görünüyor. Ancak Fed bugüne kadar verdiği mesajlarda yıl içinde faiz indirimi olmayacağını sıklıkla vurguluyordu. Dolayısıyla bu konuda farklı tonda bir mesaj verilip verilmeyeceği dikkatle izlenecektir.

TL: Yurt içinde günün en önemli konu başlığını Nisan ayı enflasyon rakamları oluşturuyor. Ortalama piyasa beklentisi enflasyonun %2,6 oranında artış göstereceği ve bunun da 12 aylık rakamı %50,5’ten %44,1 seviyesine çekeceği yönünde. Beklentilere paralel bir rakam görürsek yıllık enflasyon arka arkaya 6. ayda da geri çekilmiş olacak. Ancak piyasa beklentisine baktığımızda yıl sonu için ortalama beklentinin %45 civarında kalmaya devam ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla enflasyonun sonraki aylarda önemli bir değişim göstermeyerek yatay bir eğilim sergileme ihtimali daha yüksek görünüyor.

Borsa İstanbul: Borsa İstanbul geçen haftaki zayıflığın ardından yeni haftaya tepki alımları ile başlamış olsa da bu tepkinin son derece sınırlı kaldığını ve endeksin günü bir kez daha eksi bölgede noktaladığını gördük. Teknik açıdan bakıldığında özellikle 5000 puanın kırılmasının ardından bozulan görünüm 4700’ün de aşağı geçilmesi ile daha negatif bir tablo sergilemeye devam ediyor. 4500’ün üzerinde kalınması aşağı yönlü riskleri hafifletir nitelikte ancak 4700 aşılmadan bunun tek başına anlamlı bir iyimserlik yaratmasını beklememek gerekir. 4500’ün kırılması durumunda ise bunun aşağı yönlü hareket alanını belirgin şekilde genişleteceğini düşünüyoruz. Özetle şimdilik 4500-4700 bandını izliyoruz. Öte yandan bugün bilanço açısından oldukça yoğun bir gün olacak. Bu kapsamda aşağıdaki şirketlerin ilk çeyrek sonuçlarını takip edeceğiz.

TSKB (UNLU: 1.344m TL, Piyasa: 1.325m TL)

THYAO (UNLU: 3.868m TL, Piyasa: 3.094m TL)

MGROS (UNLU: TL160m, Piyasa: TL329m)

AEFES (UNLU: 116 milyon TL, Piyasa: 490 milyon TL)

AKGRT (UNLU: 135m TL, Piyasa: 130m TL)

BIST-30 EN YAKIN VADELİ VİOP KONTRATI

Günü 5500 puanda kapatan BIST-30 kontratlarında 5462, 5418, 5379 ve 5335 destek olarak izlenebilir. 5539, 5583, 5621 ve 5665 ise direnç noktalarını oluşturuyor.

USD/TL EN YAKIN VADELİ VİOP KONTRATI

Günü 20.6395 seviyesinde kapatan USD/TL vadeli işlem kontratlarında 20.6190, 20.5775, 20.5365 ve 20.4535 destek olarak izlenebilir. 20.66, 20.7015, 20.7425 ve 20.8255 ise direnç noktalarını oluşturuyor.

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