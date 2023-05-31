İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde yer alan, yaklaşık 1,5 km. uzunluğundaki, tarihi binalara ev sahipliği yapan, İstanbul’un en popüler ve en işlek caddelerinden biri olan İstiklal Caddesi'nde neler yapabiliriz? Nereleri gezebiliriz ve ne yiyebiliriz? Tüm bu bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. İşte ayrıntılar...

Taksim - İstiklal Caddesi'nde 1 Günde Yapılacak Aktiviteler

İstiklal Caddesi, Taksim Meydanı'ndan başlıyor ve Tünel Meydanı'nda bitiyor. Tünel Meydanı'ndan Kuledibi'ne doğru inerseniz Galipdede Caddesi'nde olacaksınız. Galipdede Caddesi'nin devamında ise meşhur tarihi kapısıyla ünlü Galata Mevlevihanesi'ne, biraz daha yokuş indiğinizde İstanbul'un simgelerinden olan Galata Kulesi'ne kadar gidebilirsiniz.

Ayrıca, İstiklal Caddesi'nin girişinde bulunan Aya Triada Kilisesi'ni ve İstiklal Caddesi'nin devamında sağda bulunan, bir çok ünlü ismin balmumu heykeli olan Madame Tussauds Balmumu Heykel Müzesi'ni ziyaret edebilirsiniz.

Beyoğlu'nun en popüler mekanlarından olan ve Hüseyinağa Mahallesi'nde bulunan Çiçek Pasajı'da görmeniz gereken yerlerden biri.

Çiçek Pasajı'nın hemen yanında ise, Beyoğlu Balık Pazarı bulunmakta. Pazarın hemen girişinde midye dolma, midye tava, kokoreç gibi sokak yemekleri satan stantlar var. Pazarın içerisine doğru yürüseniz taze sebze, meyve ve balık ürünlerin satan çeşitli dükkanlar görebilirsiniz.

İstiklal Caddesi'nde harika bir atmosfere sahip olan Fransız Sokağı'da görmeniz ve gezmeniz gereken yerlerden biri. Fransız Sokağı, Galatasaray Lisesi'nin arka taraflarında yer alıyor. İstiklal Caddesi'nin bitimine doğru ise, St. Antuan Katolik Kilisesi'ni görebilirsiniz.Bu kilise 1912 yılında inşa edilmiş bir kilisedir.

İstiklal Caddesi Sokak Lezzetleri

-Haşlanmış ya da közlenmiş mısır

-Kestane kebabı

-Midye Dolma

-Simit -İçli köfte

-Islak hamburger

-Halka tatlısı

-Maraş dondurması

YENİGÜN HABER MERKEZİ