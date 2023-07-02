Pop müziğin sevilen isimlerinden Serdar Ortaç, son dönemlerde aktif bir şekilde sosyal medya kullanıyor. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden ve geçmişte hem maddi hem de özel hayatında zorluklar yaşayan Ortaç, zaman zaman takipçileriyle içten bir şekilde dertleşiyor. Ancak bu içten paylaşımlarından birinde, popçu Sinan Akçıl tarafından eleştirildi.

"Şu star ceketini tekrar giy"

Serdar Ortaç, hayranlarından destek almaya devam ederken, Sinan Akçıl ise Ortaç'ın canlı yayınlarına ve anlattıklarına öfkeli bir şekilde tepki gösterdi. Akçıl, "Ne yapıyorsun böyle, Ortaç? Sana bin kere söyledim, seni çok sevdiğim için. 'Şu star ceketini tekrar giy' diye. Eski Serdar gibi gizemini koru, enerjini sahnede göster. Hastalığını düşünce yapınla yenebilirsin" şeklinde serzenişte bulundu. Akçıl ayrıca, Ortaç'ın "Haklısın" demesine rağmen aynı şeyleri tekrarladığını ifade etti. "Üzülüyorum, sen gerçekten önemli bir insansın. Ama bir türlü farkına varamıyorsun ya da hepimizle dalga geçiyorsun" şeklinde sözlerine devam etti.

"Saçma TikTok yayınlarını bitirdin şimdi de Instagram yayınları mı başladı? "

Akçıl, sözlerine şu şekilde devam etti, "Saçma TikTok yayınlarını bitirdin şimdi de Instagram yayınları mı başladı? Yapma Ortaç. İhtiyacın yok. Çok konuşmak istiyorsan ara beni saatlerce dertleşirim seninle. Seni çok sevdiğim için yazmak zorundayım bunu ve yukarıda yazdığımı."