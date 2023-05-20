Video oyun sektöründe, oyun fiyatlarının 60 dolardan 70 dolara çıkarılması tartışmaları devam ediyor. Bu durum, hem oyuncular hem de geliştiriciler arasında farklı görüşlere yol açtı. Bazıları, oyun maliyetlerinin arttığını ve fiyatların buna göre ayarlanması gerektiğini savunurken, diğerleri oyunların zaten pahalı olduğunu ve daha uygun fiyatlarla daha fazla satış yapabileceğini iddia ediyor.

Bu konuda belirgin bir duruş sergileyen yayıncılardan biri olan Take-Two Interactive, GTA, NBA 2K, Borderlands ve BioShock gibi popüler oyunlarının yeni nesil konsollardaki fiyatlarını 70 dolara çıkardığını açıkladı. Take-Two Interactive CEO'su Strauss Zelnick, bu kararın arkasında durduğunu ve oyunculardan olumsuz bir geri bildirim almadıklarını iddia etti.

2022 mali yılı sonuçlarını açıkladıkları bir yatırımcı toplantısında konuşan Zelnick, diğer yayıncıların AAA oyunlarını kısa bir süre sonra indirime soktuğunu, ancak bunun kendi şirketlerini etkilemediğini belirtti. Zelnick'e göre, oyuncular artık bütçelerini sınırlıyor ve ya çok istedikleri ve kaliteli olan büyük oyunlara ya da uygun fiyatlı oyunlara yöneliyorlar. Zelnick, şirketlerinin hem büyük hem de zengin bir kataloga sahip olduğunu belirtti.

Bununla birlikte, oyun geliştiricileri, işten çıkarmalar ve büyük baskılarla karşı karşıya kalırken, oyuncular yüksek fiyatlar ve mikro ödemelerle mücadele ediyor. Ayrıca, oyuncuların 70 dolarlık oyun fiyatlarına genellikle tepki gösterdiği görülüyor. Haberlerde ve yorumlarda bu konuya değinildiğinde, oyuncuların çoğunluğunun bu fiyat artışına karşı olduğu görülüyor. Ancak burada, oyunun maliyetleri, ekonomik durum ve diğer faktörler dikkate alınmalıdır.

70 dolarlık oyun fiyatlarının normalleşmeye başladığı bir dönemdeyiz. Türkiye'de oyun fiyatları uzun süre önce zaten yüksekti ve şu anda 1.000 TL’ye ulaşan fiyatlar, dolar kuru böyle devam ederse daha da yükselebilir

Yenigün Haber Merkezi