Ramazan Bayramında ve 23 Nisan’da aradığını bulamayan esnaf anneler gününü büyük bir heyecanla bekliyor.

Günü geldiğinde siftah bile yapmadan dükkanı kapatan esnaf, “şimdilerde bir doğum günü evlilik günü gibi kişiye özel günlerde kasamıza para giriyor. Oda bir şans meselesi. İnsanların kendileri için harcayacak parası olmayınca giyime kuşama para ayıramıyor. Ancak böyle özel günlerde müşteriyi artık buralarda görebiliyoruz.” diyor.

Ramazan Bayramının kendileri için pek iyi geçmediğini söyleyen esnaf “emekli aldığı 2 bin lira bayram ikramiyesi ile borcunu harcını kapattı. Kalan parasıyla da Eminönün’de ucuz lokum, şeker aradı, torununa harçlık verdi. Biz sadece maaş zamlarının yapıldığı aylarda bir kaç gün iş yapıyoruz sonrasında ise yine komşu esnaflarla sohbet ediyoruz” ifadelerini kullandılar…

Anneler Gününü’ne karşı olanların “Anneler Günü bir tüketim tuzağıdır diyenleri anlamakta zorlanıyoruz. Bir sevgi gününde bir hediye almak niye bir ideolojik tuzak olsun” tepkisini dile getiriyorlar.

Eminönü ve Tahtakale esnafı mayıs ayının ilk iki haftasında anneler günü nedeniyle işlerinin bir nebzede olsa açılabileceği umudunu taşıyor ve İstanbullulara “Bizde kaliteli ürünler var ve Nişantaşı, Suadiye’ye göre çok daha ucuz” diyorlar…