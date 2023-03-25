Tahin Aşkına: Kakaolu Tahinli Kurabiye Tarifi

Ukrayna: Rusya bir günde 50 hava, 11 füze saldırısı düzenledi

Son dakika... Ünlü İlahiyatçı Cemil Kılıç, eli sopalı bir grup tarafından saldırıya uğradı!

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Afiyet olsun!

İpucu: Hamura damla çikolata veya ceviz ekleyerek farklı lezzetler elde edebilirsiniz.

Üzeri için: