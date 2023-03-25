Tahin Aşkına: Kakaolu Tahinli Kurabiye Tarifi

Malzemeler:

  • 1 su bardağı toz şeker
  • 1 su bardağı tahin
  • 1 su bardağı sıvı yağ
  • 1 adet yumurta
  • 1 paket vanilya
  • 1 paket kabartma tozu
  • 3 su bardağı un
  • 3 yemek kaşığı kakao

Üzeri için:

  • Pudra şekeri

Yapılışı:

  1. Bir kabın içerisine toz şekeri, tahini ve sıvı yağı alın ve karıştırın.
  2. Yumurtayı da ekleyerek karıştırın.
  3. Vanilya, kabartma tozu ve unu da ekleyin ve yoğurun.
  4. Hamurun yaklaşık 1/3'ünü ayırın ve kakaoyla karıştırın.
  5. Kahvaltılık kaşığıyla hamurdan küçük parçalar koparıp avucunuzda yuvarlayın.
  6. Ortasına bastırarak şekil verin ve kakaolu hamurdan da küçük parçalar koparıp aynı şekilde avucunuzda yuvarlayın ve şekil verin.
  7. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine kurabiyeleri dizin.
  8. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 15-20 dakika pişirin.
  9. Kurabiyeleri fırından çıkartın ve soğumaya bırakın.
  10. Üzerine pudra şekeri serpin.

İpucu: Hamura damla çikolata veya ceviz ekleyerek farklı lezzetler elde edebilirsiniz.

Afiyet olsun!