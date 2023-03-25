Tahin Aşkına: Kakaolu Tahinli Kurabiye Tarifi
Malzemeler:
- 1 su bardağı toz şeker
- 1 su bardağı tahin
- 1 su bardağı sıvı yağ
- 1 adet yumurta
- 1 paket vanilya
- 1 paket kabartma tozu
- 3 su bardağı un
- 3 yemek kaşığı kakao
Üzeri için:
- Pudra şekeri
Yapılışı:
- Bir kabın içerisine toz şekeri, tahini ve sıvı yağı alın ve karıştırın.
- Yumurtayı da ekleyerek karıştırın.
- Vanilya, kabartma tozu ve unu da ekleyin ve yoğurun.
- Hamurun yaklaşık 1/3'ünü ayırın ve kakaoyla karıştırın.
- Kahvaltılık kaşığıyla hamurdan küçük parçalar koparıp avucunuzda yuvarlayın.
- Ortasına bastırarak şekil verin ve kakaolu hamurdan da küçük parçalar koparıp aynı şekilde avucunuzda yuvarlayın ve şekil verin.
- Yağlı kağıt serili fırın tepsisine kurabiyeleri dizin.
- Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 15-20 dakika pişirin.
- Kurabiyeleri fırından çıkartın ve soğumaya bırakın.
- Üzerine pudra şekeri serpin.
İpucu: Hamura damla çikolata veya ceviz ekleyerek farklı lezzetler elde edebilirsiniz.
Afiyet olsun!