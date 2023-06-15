Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitiren fenomen Taha Duymaz, doğup büyüdüğü Hatay'ın Yayladağ ilçesinde yetişti. Genç yaşta yayınladığı yemek videolarıyla büyük bir takipçi kitlesi edinen Taha Duymaz, 6 Şubat'ta Antakya ilçesinde meydana gelen depremde enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. 19 yaşındaki Taha Duymaz'ın 57 yaşındaki annesi Meryem Duymaz, oğlunun anılarını yaşatmak amacıyla mutfakta aktif olmaya karar verdiğini açıkladı.

Taha'sız Mutfak Öksüz Kaldı

Taha Duymaz'ın annesi Meryem Duymaz, oğlunun izinden gitmeye karar vererek mutfakta aktif hale geldiğini ve her girdiğinde duygulandığını belirtti. Taha'nın yaptığı yemeklerle Türkiye genelinde tanındığını ancak en değerli varlığını depremde kaybettiğini ifade etti. Taha'nın hatıralarını ve hayallerini yaşatmak amacıyla kısa bir süre önce yemek yapmaya başladığını dile getiren Duymaz, "Üzülüyordum, ancak emek verdiğimde rahatladığımı fark ettim. Taha'nın anısını yaşattıkça içim huzur buluyor. Ekmek yapıyor, dağlara kekik toplamaya çıkıyorum. İnsanlar çok beğendi ve herkes beni arayıp sordu. Ekmek yapınca Taha'nın hayranları da memnun oldu. Videolarımı çekmelerini ben istemedim, ancak Taha'nın arkadaşları sosyal medyaya koydu. Sonra bir kez başladım yemek yapmaya, rahatladığımı gördüm ve devam ettim. Ayrıca katıklı yemekler de yapıyorum ve çok sipariş alıyorum. Onları paketleyip kargo ile gönderiyorum" şeklinde konuştu.